Δύο μαθητές Δημοτικού έκαναν παρέλαση σε χωριό της Καρύστου – “Τους αγαπώ”, είπε η δασκάλα, δείτε βίντεο
THESTIVAL TEAM
Στον Κόμητο Καρύστου, μόλις δύο μαθητές, ένας της Α΄ και ένας της Ε΄ Δημοτικού, παρέλασαν για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.
Η 36χρονη δασκάλα τους, γεμάτη αγάπη και πίστη στο λειτούργημά της, είπε συγκινημένη στο evima.gr: «Αγαπώ πολύ αυτόν τον τόπο και τους δύο μαθητές μου. Μαζί μας φέτος στην παρέλαση ήρθε και ένα νήπιο, αφού δεν υπάρχει νηπιαγωγείο στο χωριό».
Οι δύο μαθητές έκαναν παρέλαση μπροστά στους κατοίκους του χωριού, παρουσίασαν ένα μικρό θεατρικό και απήγγειλαν ποιήματα.
