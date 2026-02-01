MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δράμα: Ολοκληρώθηκε ο απεγκλωβισμός δεκάδων επισκεπτών στο χιονοδρομικό κέντρο Φαλακρού

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Με ασφάλεια ολοκληρώθηκε γύρω στις 9 το βράδυ ο απεγκλωβισμός δεκάδων επισκεπτών του Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού στη Δράμα.

Οι επισκέπτες χρειάστηκε να παραμείνουν επί ώρες στο καταφύγιο και το σαλέ, εν μέσω χιονόπτωσης και ισχυρών ανέμων, που άγγιζαν τα 30 χιλιόμετρα την ώρα, όπως γνωστοποίησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο περιφερειακός σύμβουλος Αργύρης Πατακάκης, αρμόδιος για το χιονοδρομικό κέντρο.

Σύμφωνα με τον κ.Πατακάκη, το πρόβλημα δημιουργήθηκε όταν επτά-οκτώ αυτοκίνητα χωρίς αντιολισθητικές αλυσίδες και χειμερινά λάστιχα «κόλλησαν» στην κάθοδο προς τη Δράμα, με αποτέλεσμα να κλείσουν τον δρόμο και περίπου 40 οχήματα να μη μπορούν να περάσουν από το σημείο, ώστε να αναχωρήσουν από το χιονοδρομικό κέντρο. Τη διαδικασία του απεγκλωβισμού δυσχέραναν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή, καθώς «δύο λεπτά αφότου το εκχιονιστικό καθάριζε τον δρόμο, ο αέρας τον σκέπαζε εκ νέου με χιόνι», όπως επισήμανε ο κ.Πατακάκης, σύμφωνα με τον οποίο κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο χιονοδρομικό, «οι επισκέπτες ήταν ασφαλείς σε ζεστό περιβάλλον και με ζεστά ροφήματα».

Δράμα

