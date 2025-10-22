MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δωρεάν ξεναγήσεις στη Β’ Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης

THESTIVAL TEAM

Οκτώ περιπατητικές ξεναγήσεις, με δωρεάν συμμετοχή, διοργανώνει η Β’ Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης, σε γειτονιές και διάφορα αντιπροσωπευτικά σημεία της Κοινότητας, με σκοπό να τα γνωρίσουν οι δημότες αλλά και οι επισκέπτες της πόλης.

Οι περιπατητικές ξεναγήσεις θα πραγματοποιούν από διπλωματούχο ξεναγό, θα έχουν διάρκεια 3,5 ώρες με ώρα έναρξης 10:30 π.μ. και αφετηρία τον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων, ακολουθώντας την κάτωθι διαδρομή:

  • Ιερός Ναός Αγίων Αποστόλων, Πάρκο Ιβάνωφ, Πάρκο των Εθνών, δυτικά Τείχη, Άγαλμα Κωνσταντίνου, Φρούριο Βαρδαρίου, Βίλα Πετρίδη, Παλιός Σιδηροδρομικός Σταθμός.
  • Ημερομηνίες ξεναγήσεων: 29/10, 8/11, 12/11, 15/11, 22/11, 26/11, 29/11, 6/12

Για δηλώσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Β’ Δημοτική Κοινότητα (Μοναστηρίου 93) καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, κατά τις ώρες 10.00-14.00 και στα τηλέφωνα: 2313318553 – 2313318542, όπως επίσης και στο email: b-koinotita@thessaloniki.gr δηλώνοντας όνομα, τηλέφωνο, email, ημερομηνία ξενάγησης.

Σε κάθε ξενάγηση μπορούν να λάβουν μέρος έως 30 άτομα και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Σε περίπτωση έκτακτων καιρικών συνθηκών θα υπάρξει εγκαίρως ενημέρωση αναβολής της ξενάγησης και πραγματοποίηση της σε άλλη ημερομηνία, με ανάρτηση στο Facebook της Κοινότητας αλλά και στο portal του Δήμου Θεσσαλονίκης https://thessaloniki.gr/ στη σελίδα της Κοινότητας.

Θεσσαλονίκη

