Δωρεάν τμήματα πασχαλινής Δημιουργικής Απασχόλησης για τα παιδιά του δήμου Νεάπολης – Συκεών

Στο πλευρό των εργαζόμενων γονέων, με στόχο τη στήριξη και διευκόλυνσή τους κατά την περίοδο των εορτών του Πάσχα που τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά, βρίσκεται και πάλι ο δήμος Νεάπολης-Συκεών, με τη δημιουργία και δωρεάν λειτουργία τμημάτων δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών τους.

Το πρόγραμμα Πασχαλινής Δημιουργικής Απασχόλησης 2026, που λειτουργεί στο πλαίσιο των ΚΔΑΠ υπό την ευθύνη της Κοινωφελούς Επιχείρησης Υπηρεσιών του δήμου (ΚΕΥΝΣ), θα πραγματοποιηθεί από τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου έως την Παρασκευή 17 Απριλίου και αφορά παιδιά ηλικίας από 5 έως 12 ετών.

Τα τμήματα της δημιουργικής απασχόλησης θα λειτουργούν καθημερινά από τις 8:00 το πρωί έως και τις 4:00 το απόγευμα κατά τις εργάσιμες ημέρες της εορταστικής περιόδου, και συγκεκριμένα:

Μεγάλη Δευτέρα 6.4, Μεγάλη Τρίτη 7.4, Μεγάλη Τετάρτη 8.4, Μεγάλη Πέμπτη 9.4, Τρίτη 14.4, Τετάρτη 15.4, Πέμπτη 16.4 και Παρασκευή 17.4.

Το πρόγραμμα θα λειτουργήσει στις παρακάτω σχολικές μονάδες (με την επιφύλαξη ότι θα συγκεντρωθεί ικανός αριθμός μαθητών για να συμπληρωθεί τμήμα):

Για τους κατοίκους της Δημοτικής Ενότητας Συκεών και Αγίου Παύλου:

2ο Δημοτικό Σχολείο Συκεών (Οδ. Φωκά 17 – Ναούσης, Συκιές)

Για τους κατοίκους της Δημοτικής Ενότητας Νεάπολης:

10ο Δημοτικό Σχολείο Νεάπολης (Φρ. Ρούσβελτ, Στρεμπενιώτη, Νεάπολη)

Για τους κατοίκους της Δημοτικής Ενότητας Πεύκων:

2ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκων (Τριών Ιεραρχών 5, Πεύκα)

Η συμμετοχή των παιδιών είναι δωρεάν για τους δικαιούχους του προγράμματος «Προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών». Στα πρωινά τμήματα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν και παιδιά γονέων που δεν επωφελούνται του δωρεάν προγράμματος των ΚΔΑΠ καταβάλλοντας ένα ελάχιστο συμβολικό ποσό.

Οι αιτήσεις για την πασχαλινή φύλαξη του δήμου Νεάπολης-Συκεών θα γίνουν αποκλειστικά και μόνο από την Δευτέρα 23 Μαρτίου έως και την Τετάρτη 1 Απριλίου 2026.

Η κατάθεση δικαιολογητικών θα γίνεται είτε:

Με φυσική παρουσία από τη Δευτέρα 23 Μαρτίου έως και την Τετάρτη 1 Απριλίου 2026.

στο Πολιτιστικό Κέντρο Συκεών, τηλ: 2310638058 (για Συκιές κι Άγιο Παύλο) και ώρες 09:00-15:00

στο Γραφείο Αθλητισμού Νεάπολης, τηλ: 2310628475 (για Νεάπολη) και ώρες 09:00-17.00

στο Πολιτιστικό Κέντρο Πεύκων, τηλ: 2310674653 (για Πεύκα) και ώρες 09:00-16:00

Υποβολή αιτήσεων και Δικαιολογητικά

Για τους δικαιούχους του προγράμματος «Προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών» :

Συμπληρωμένη αίτηση (την αίτηση θα μπορείτε να τη βρείτε στην ιστοσελίδα του ΚΔΑΠ www.e-kdap.gr) Πρόσφατη ιατρική βεβαίωση (σε περίπτωση που δεν την έχετε ήδη προσκομίσει στο ΚΔΑΠ)

Εφόσον δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα: