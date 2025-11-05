Δώρα Τσαμπάζη για Αλέξανδρο Νικολαΐδη: “Τον έβλεπα διαρκώς άρρωστο στον ύπνο μου και ξυπνούσα έντρομη, εφιάλτης”

Συνέντευξη στην εκπομπή “Buongiorno” και τη Νάνσυ Νικολαϊδου παραχώρησε η Δώρα Τσαμπάζη, που μίλησε για τις δύσκολες στιγμές με την απώλεια του Ολυμπιονίκη Αλέξανδρου Νικολαϊδη.

«Αισθάνομαι ότι τα τρία χρόνια έχουν περάσει ανέλπιστα γρήγορα γιατί θεωρούσα ότι ο χρόνος, και η εξέλιξή μας μέσα στον χρόνο και ως οικογένεια, θα είναι βασανιστικός, γιατί εμείς ζούμε στιγμές, μεγαλώνουμε, αλλά εκεί ο χρόνος έχει σταματήσει», είπε αρχικά η Δώρα Τσαμπάζη.

Η Δώρα Τσαμπάζη είπε στη συνέχεια: «Την πρώτη χρονιά ήμουν ένα φύλλο στον άνεμο, ένα κλαράκι που απλώς προσπαθούσε να σταθεί. Έχω δημιουργήσει σε όλους γύρω μου την εικόνα ότι το ‘χω, αλλά είναι μία παγίδα στην οποία πέφτω και εγώ η ίδια. Πλέον δεν προσποιούμαι, τώρα τη δύναμη την έχω κάνει κτήμα μου με πάρα πολλή δουλειά».

Η Δώρα Τσαμπάζη ανέφερε επίσης: «Είναι τόσο βαθιά συγκλονιστικό αυτό που σου συμβαίνει, ειδικά όταν υπάρχει μια χρόνια νόσος, βλέπεις τον άνθρωπό σου σταδιακά να αργοσβήνει κι εμένα “έφυγε” και στην αγκαλιά μου. Εμένα αυτό με τάραξε συθέμελα.

Τον πρώτο καιρό τον έβλεπα διαρκώς άρρωστο στον ύπνο μου και ξυπνούσα έντρομη, εφιάλτης! Είναι έξι μήνες τώρα που τον βλέπω καλά και χαμογελαστό».

