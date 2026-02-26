Δολιοφθορά στην τηλεδιοίκηση του ΟΣΕ: Αποκαταστάθηκε η βλάβη μεταξύ Πλατέως και Αιγινίου – Σε εξέλιξη έρευνα

Την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης στα καλώδια τηλεδιοίκησης και σηματοδότησης, που σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης μεταξύ των σταθμών Πλατέως και Αιγινίου, ανακοίνωσε η Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ).

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Οργανισμού, η δυσλειτουργία εντοπίστηκε άμεσα και στο σημείο μετέβη κλιμάκιο τεχνικών για αυτοψία. Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η βλάβη προκλήθηκε από ενέργεια δολιοφθοράς σε καλωδιακές εγκαταστάσεις του σιδηροδρομικού δικτύου.

Εντατικές εργασίες αποκατάστασης

Εξειδικευμένα συνεργεία του ΟΣΕ εργάστηκαν εντατικά για την αποκατάσταση της ζημιάς, προχωρώντας στις απαραίτητες τεχνικές παρεμβάσεις. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και τους προβλεπόμενους ελέγχους ασφαλείας, τα συστήματα τηλεδιοίκησης και σηματοδότησης τέθηκαν εκ νέου σε κανονική λειτουργία.

Η αποκατάσταση της βλάβης κρίνεται κρίσιμη για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των τρένων στο συγκεκριμένο τμήμα του δικτύου.

Συνεργασία με τις Αρχές

Παράλληλα, ο ΟΣΕ γνωστοποίησε ότι συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση του περιστατικού και τον εντοπισμό των υπευθύνων.

Η υπόθεση εξετάζεται στο πλαίσιο της διασφάλισης της ακεραιότητας των σιδηροδρομικών υποδομών και της αποτροπής αντίστοιχων ενεργειών στο μέλλον.