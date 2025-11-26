Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στην ΕΥΑΘ για καινοτόμο μέθοδο στον εντοπισμό υπόγειων αγωγών

Το πρώτο της δίπλωμα ευρεσιτεχνίας κατέκτησε η ΕΥΑΘ, με μια πατέντα που αφορά σε καινοτόμο μέθοδο δορυφορικής ανάλυσης σχεδιασμένη να εντοπίζει με ακρίβεια υπόγειους αγωγούς δημιουργώντας προϋποθέσεις και για τον εντοπισμό πιθανών διαρροών. Το τεχνολογικό αυτό επίτευγμα ανοίγει νέους δρόμους στην παρακολούθηση και προστασία των υποδομών ύδρευσης και των υδάτινων πόρων, αναγνωρίζοντας στοιχεία που δεν ήταν έως τώρα ορατά με τα συμβατικά μέσα.

Η πατέντα, που μελετά και βασίζεται στις χρονικές μεταβολές στο χρώμα του εδάφους, έχει τη δυνατότητα να αποκαλύπτει τις λεπτές αλλά επίμονες «υπογραφές», τα ίχνη δηλαδή που αφήνουν οι υπόγειοι αγωγοί στην επιφάνεια του εδάφους, πληροφορία ιδιαίτερα χρήσιμη για την ανίχνευση και των διαρροών. Επιτρέπει, μάλιστα, την αναγνώριση στοιχείων που δεν ήταν ορατά με τα συμβατικά μέσα και έχει ήδη δοκιμαστεί με επιτυχία στον υπόγειο υδαταγωγό της Αραβησσού, δεύτερο βασικό υδροφορέα της Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα, η μεθοδολογία που αναπτύχθηκε βοήθησε στον εντοπισμό τμημάτων του υδαταγωγού η ακριβής χάραξη των οποίων δεν ήταν πλήρως γνωστή, ενώ

παράλληλα επέτρεψε και τη μελέτη της εποχικής αλληλεπίδρασης μεταξύ του υπόγειου αγωγού και της επιφανειακής ζώνης του εδάφους, δημιουργώντας προϋποθέσεις για ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος καταγραφής και έγκαιρης ειδοποίησης σε συνθήκες κρίσης για τον αγωγό (αυτές θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν παρατεταμένες ζώνες εδαφικής μεταβολής που δεν συνδέονται με την εποχικότητα, υποδηλώνοντας ενδεχομένως ασυνήθιστη συγκέντρωση επιφανειακής υγρασίας κατά μήκος της χάραξης του αγωγού).

Η πατέντα λειτουργεί αξιόπιστα σε φυσικό περιβάλλον, αγροτικές και μη αστικοποιημένες περιοχές, ενώ το τεχνολογικό της υπόβαθρο ανοίγει τον δρόμο για δυνητικές εφαρμογές που σχετίζονται με τον εντοπισμό και άλλων τύπων υπόγειων αγωγών, όπως αγωγών τηλεθέρμανσης, αγωγών μεταφοράς λυμάτων ή ακόμη και αγωγών καυσίμων.

Παράλληλα, η χρήση της θα μπορούσε να επεκταθεί και σε άλλες εφαρμογές εντοπισμού υπόγειων δομών, π.χ. για γεωτεχνικές διερευνήσεις ή ακόμη και για εντοπισμό περιοχών πιθανού αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.

«Πρόκειται για το αποτέλεσμα της συστηματικής έρευνας και της τεχνολογικής ωρίμανσης που αναπτύσσουμε τα τελευταία χρόνια εντός του Τμήματος Έρευνας & Ανάπτυξης της ΕΥΑΘ. Η εταιρεία επενδύει σταθερά στη μελέτη και αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών και η κατοχύρωση της μεθοδολογίας από τον ΟΒΙ αποτελεί ένα από τα σημαντικά αποτελέσματα αυτής της πορείας», επισημαίνει ο Γιάννης Λιούμπας, πρωτεργάτης του εγχειρήματος στο Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης της ΕΥΑΘ.

«Η κατάκτηση του πρώτου μας διπλώματος ευρεσιτεχνίας είναι ένα ορόσημο για την ΕΥΑΘ, άλλη μια έμπρακτη απόδειξη ότι η καινοτομία είναι ενσωματωμένη στο DNA μας. Η πατέντα που ανέπτυξε η ομάδα R&D της εταιρείας μας, για την οποία είμαστε περήφανοι, ανοίγει νέους δρόμους στον εντοπισμό υπόγειων αγωγών και πιθανών διαρροών. Η συγκεκριμένη διάκριση δεν είναι απλώς μια επιστημονική επιτυχία, είναι άλλη μια απόδειξη ότι η ΕΥΑΘ κοιτάζει σταθερά προς το μέλλον, επενδύοντας σε τεχνολογίες που ενισχύουν την ασφάλεια, την αποτελεσματικότητα και τη βιωσιμότητα των υδατικών μας πόρων», επισημαίνει ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΑΘ, Άνθιμος Αμανατίδης.

«Η κατοχύρωση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας αποδεικνύει εμπράκτως ότι η ΕΥΑΘ συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού οικοσυστήματος καινοτομίας στις τεχνολογίες νερού κι αναδεικνύει τον ηγετικό της ρόλο στον τομέα. Η πρωτότυπη μέθοδος δορυφορικής ανάλυσης για τον εντοπισμό υπόγειων αγωγών αποτελεί τεχνολογία υψηλής προστιθέμενης αξίας, επιβεβαιώνοντας τη δυνατότητα της εταιρείας να παράγει λύσεις που αναβαθμίζουν την παρακολούθηση κρίσιμων υποδομών, με πεδία εφαρμογών που ξεπερνούν τα όρια της Θεσσαλονίκης», επισημαίνει ο διευθυντής της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Έργων & Ανάπτυξης της ΕΥΑΘ, Αλέξανδρος Μεντές.

Η πατέντα αυτή αποτελεί νέο εργαλείο ανάπτυξης για την εταιρεία και ήδη εξετάζεται η επέκτασή της σε διεθνές επίπεδο. Πέρα από την επιχειρησιακή αξιοποίησή της εντός της ΕΥΑΘ, η μεθοδολογία μπορεί να αποτελέσει τη βάση για ένα νέο πεδίο στη μελέτη υπεδάφιων υποδομών, δημιουργώντας παράλληλα προοπτικές για ερευνητικές συνεργασίες και μεταφορά τεχνογνωσίας σε νέους τομείς εφαρμογών.