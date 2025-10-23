MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του – Η επιθυμία της οικογένειας

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Η κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου που πέθανε την περασμένη Τρίτη σε ηλικία 81 ετών, θα τελεστεί το Σάββατο 25 Οκτωβρίου στη Μητρόπολη Αθηνών, στη 1.00 μ.μ. και θα ακολουθήσει ταφή στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, σύμφωνα με ανάρτηση της οικογένειας του τραγουδοποιού στα κοινωνικά δίκτυα.

Η οικογένεια επιθυμεί, αντί στεφάνων, τα χρήματα να προσφερθούν:

– στο Μουσικό Τμήμα του Ιονίου Πανεπιστημίου, όπου δίδαξε

EUROBANK – GR18 0260 2950 0002 9020 1796 406

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

– στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, που εδρεύει στη γενέθλια πόλη του, τη Θεσσαλονίκη

ΠΕΙΡΑΙΩΣ – GR26 0172 2020 0052 0209 9405 694

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Στην αιτιολογία της κατάθεσης να αναγράφεται: Διονύσης Σαββόπουλος.

Για όσους επιθυμούν να τον αποχαιρετήσουν, η σορός του θα βρίσκεται στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών, το πρωί του Σαββάτου από τις 8.30 π.μ. έως τις 11.30 π.μ.

Όπως έγινε γνωστό χθες Τετάρτη 22.10.2025, η κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου θα τελεστεί δημοσία δαπάνη.

Τη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση υπογράφουν οι υπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος και Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, καθώς και ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς

Διονύσης Σαββόπουλος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 7 ώρες πριν

Ασταμάτητος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο – Το νέο ρεκόρ που πέτυχε στο NBA

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Πέλλα: 20χρονοι έκαναν εννιά κλοπές μέσα σε ένα δίμηνο – “Χτυπούσαν” σε καταστήματα τα ξημερώματα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 5 ώρες πριν

Κρήτη: Viral το σημάδι τουρίστριας από δάγκωμα θαλάσσιας χελώνας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 9 ώρες πριν

“Από την αγάπη σου κατάφερες να μου μάθεις τι είναι να είσαι άνθρωπος” – Ο επικήδειος του γιού και του εγγονού του Δ. Σαββόπουλου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 2 ώρες πριν

Ελαιόλαδο: Συγκρατημένη ικανοποίηση από τη φετινή παραγωγή

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 16 ώρες πριν

Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης στο 60ο Φεστιβάλ Δημητρίων