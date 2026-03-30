Δημοσκόπηση: Θετικοί οι Θεσσαλονικείς υπέρ του νέου σχεδίου ανάπλασης της ΔΕΘ

Ευρεία αποδοχή φαίνεται να συγκεντρώνει μεταξύ των Θεσσαλονικέων το προτεινόμενο σχέδιο ανάπλασης της ΔΕΘ, σύμφωνα με τα ευρήματα που παρουσιάζει δημοσκόπηση.

Το νέο προτεινόμενο σχέδιο, περιλαμβάνει την κατασκευή δύο νέων κτιρίων, την ανακαίνιση του συνεδριακού κέντρου «Ιωάννης Βελλίδης», καθώς και τη διατήρηση εμβληματικών κτιρίων του χώρου, όπως το Αλεξάνδρειο Μέλαθρο, το MOMus – Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, το περίπτερο ESSO PAPPAS και ο Πύργος του ΟΤΕ και βέβαια τη δημιουργία ενός μητροπολιτικού πάρκου 120 στρεμμάτων.

Το νέο μοντέλο δεν περιλαμβάνει πλέον ξενοδοχείο και εμπορικό κέντρο μετά τη θύελλα αντιδράσεων που ξεσήκωσε η πρόταση αυτή.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης η αφορούν στη νέα εκδοχή της ανάπλασης, η οποία διαφοροποιείται ουσιαστικά από το αρχικό σχέδιο που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και ανησυχία μεταξύ των πολιτών.

Όπως προκύπτει από τα ευρήματα της δημοσκόπησης που διενήργησε η εταιρεία GPO για λογαριασμό του iefimerida.gr, η ΔΕΘ αναγνωρίζεται ως θεσμός με ισχυρό αποτύπωμα για την οικονομία και την πόλη, ενώ τα βασικά στοιχεία του αναθεωρημένου σχεδίου αξιολογούνται θετικά σε πολύ υψηλά ποσοστά.

Συμπεράσματα Έρευνας

Θεσμική αξία της ΔΕΘ

Το 93,2% αναγνωρίζει τη σημασία της ΔΕΘ για την οικονομία και την πόλη.

Ενημέρωση για το έργο

Το 62,1% έχει ακούσει, αλλά μόνο το 22% γνωρίζει ουσιαστικά, ενώ το 37,2% δηλώνει ότι δεν γνωρίζει ή μάλλον δεν γνωρίζει.

Υψηλή αποδοχή για τις παρεμβάσεις

Η μέση θετική αξιολόγηση των 7 βασικών χαρακτηριστικών του έργου φτάνει το 88,1%, με ισχυρότερη αποδοχή στο πράσινο με 92,1%, τη διατήρηση και ανάδειξη της ιστορικότητας με 92,2% και το parking με 91,7%.

Αντιλαμβανόμενα οφέλη

Η ανάπλαση συνδέεται με πολύ ισχυρά αντιλαμβανόμενα περιβαλλοντικά, αστικά και λειτουργικά οφέλη, με το 84,6% να βλέπει θετική επίδραση στην οικονομική ανάπτυξη της πόλης.

Πλειοψηφική τάση υπέρ της ανάπλασης

Οι επιφυλάξεις εμφανίζονται μειοψηφικά, μεταξύ 5,1% και 16,2% διαμορφώνοντας μια σαφή πλειοψηφική τάση υπέρ της ανάπλασης, με υψηλά ποσοστά θετικών αξιολογήσεων και σαφώς μικρότερη μειοψηφία επιφυλακτικών ή αρνητικών στάσεων. Δεν διαφαίνεται διάθεση των κατοίκων της Θεσσαλονίκης να φύγει η ΔΕΘ εκτός πόλης.