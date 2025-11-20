Δημοσκόπηση: Η ακρίβεια “καίει” για 9 στους 10 – Στις 16 μονάδες η διαφορά ΝΔ από ΠΑΣΟΚ

Σαφές προβάδισμα στη ΝΔ αλλά και μεγάλο προβληματισμό των πολιτών για το κόστος διαβίωσης καταγράφει η δημοσκόπηση της Pulse για λογαριασμό του ΣΚΑΪ.

Στο ερώτημα πόσο σημαντικό θέμα είναι σήμερα για εσάς η ακρίβεια, το 87% απάντησε θετικά, με το 46% να λέει ότι είναι «το πιο σημαντικό».

Στις 16 μονάδες η διαφορά της ΝΔ από το ΠΑΣΟΚ

Όσον αφορά στην πρόθεση ψήφου, στην αναγωγή η Νέα Δημοκρατία έφτασε στο 30%, ανεβάζοντας τα ποσοστά της σχεδόν δύο μονάδες, σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της Pulse.

Η διαφορά με το ΠΑΣΟΚ, που είναι στη δεύτερη θέση, διαμορφώνεται στις 16 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ ΜέΡΑ25 και Φωνή Λογικής δείχνουν να παγιώνουν ποσοστό άνω του 3% και να θέτουν σοβαρή υποψηφιότητα για είσοδο στη Βουλή.

Ο δε ΣΥΡΙΖΑ παραμένει στα χαμηλά, με 6,5%.

Στην πρόθεση ψήφου, τα ποσοστά των κομμάτων διαμορφώνονται ως εξής:

Νέα Δημοκρατία: 24,5%

ΠΑΣΟΚ: 11,5%

Ελληνική Λύση: 8%

ΚΚΕ: 7%

Πλεύση Ελευθερίας: 7%

ΣΥΡΙΖΑ: 5,5%

Φωνή Λογικής: 3%

ΜέΡΑ 25: 3%

Κίνημα Δημοκρατίας: 2%

Νίκη: 2%

Νέα Αριστερά: 2%

Με βάση την εκτίμηση ψήφου προκύπτουν τα εξής ποσοστά:

Νέα Δημοκρατία: 30%

ΠΑΣΟΚ: 14%

Ελληνική Λύση: 10%

ΚΚΕ: 8,5%

Πλεύση Ελευθερίας: 8,5%

ΣΥΡΙΖΑ: 6,5%

Φωνή Λογικής: 4%

ΜέΡΑ 25: 4%

Κίνημα Δημοκρατίας: 2,5%

Νίκη: 2,5%

Νέα Αριστερά: 2,5%

Ανεβαίνουν Τσίπρας και Σαμαράς

Στο πολιτικό σκηνικό το οποίο διαμορφώνεται ενόψει των εκλογών του 2027, έχουν προστεθεί στις μετρήσεις και τα κόμματα που πιθανόν να συστήσουν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί, Αλέξης Τσίπρας και Αντώνης Σαμαράς.

Τόσο το «κόμμα» του Αλέξη Τσίπρα όσο και το «κόμμα» του Αντώνη Σαμαρά, δείχνουν να ανεβάζουν τα ποσοστά τους σε σύγκριση με την προηγούμενη δημοσκόπηση της Pulse.

Για το πώς θα αντιμετώπιζαν οι πολίτες το ενδεχόμενο νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, το 34% απάντησε αρνητικά και το 24% αδιάφορα.

Για το πώς θα αντιμετώπιζαν το ενδεχόμενο νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, το 32% των πολιτών απάντησε αρνητικά και το 29% αδιάφορα.