Δήμαρχος Τζουμέρκων: Κάνουμε τον σταυρό μας γιατί το βράδυ έχει νέο κύμα κακοκαιρίας, θα υπάρξει τεράστιο πρόβλημα

Τις πληγές τους μετρούν τα χωριά στα Τζουμέρκα, καθώς η κακοκαιρία άφησε πίσω της αρκετά προβλήματα.

Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προγνώσεις, μία νέα κακοκαιρία άρχισε να πλήττει την περιοχή με βροχές και καταιγίδες, ενώ τα φαινόμενα αναμένεται να γίνουν εντονότερα από το βράδυ της Τετάρτης.

Ο δήμος Βορείων Τζουμέρκων ανακοίνωσε ότι έχουν αποκατασταθεί τα προβλήματα στην υδροδότηση και την ηλεκτροδότηση και πλέον στα περισσότερα χωριά μπορεί κανείς να μεταβεί παρόλο που αρκετοί δρόμοι είναι ακόμα γεμάτοι με φερτά υλικά. Στο Ματσούκι και στα Πράμαντα οι εικόνες είναι ωστόσο αποκαρδιωτικές, καθώς αρκετοί δρόμοι είναι αποκλεισμένοι.

Έχουμε καταφέρει να δώσουμε πρόσβαση στο σύνολο των χωριών, λέει ο δήμαρχος Βόρειων Τζουμέρκων

Ειδικότερα, ο δήμαρχος Βόρειων Τζουμέρκων, Νίκος Βαΐτσης, μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό Action24, σχετικά με τα προβλήματα της περιοχής αλλά και την νέα κακοκαιρία.

«Σήμερα ξημερώσαμε με μια δυνατή νεροποντή, στις 5 η ώρα το πρωί. Ευτυχώς τώρα σταμάτησε, δεν μας έχει κάνει μεγάλες ζημιές. Κάνουμε τον σταυρό μας γιατί το βράδυ έχει νέο κύμα κακοκαιρίας, θα υπάρξει τεράστιο πρόβλημα», ανέφερε αρχικά ο Δήμαρχος.

Στην συνέχεια τόνισε: « Έχουμε καταφέρει να δώσουμε πρόσβαση σε μεγάλο μέρος των χωριών. Είναι κάποια χωριά, όπως είναι το Ματσούκι, το οποίο θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο, και μέσα σε κάποια κομμάτια του οικισμού δεν είναι δυνατή η προσέγγιση. Κάνουμε υπερπροσπάθειες για να μπορέσουμε να δώσουμε πρόσβαση. Μπορεί να στρώσουμε χαλίκι σε κάποιο δρόμο έτσι ώστε να περνούν τα οχήματα, αλλά την επόμενη μέρα να μην υπάρχει τίποτα, διότι βρέχει ασταμάτητα. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Υπάρχουν οικισμοί που δεν μπορεί να προσεγγίσει ασθενοφόρο. Τα δύο πρατήρια υγρών καυσίμων στην περιοχή δεν μπορούν να προμηθευτούν πετρέλαιο για να δώσουν στην περιοχή. Φοβόμαστε για σήμερα το βράδυ. Το πρώτο κύμα πέρασε».

