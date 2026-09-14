Δήμαρχος Νίκαιας για Μαζωνάκη: “Αποχαιρετούμε έναν άνθρωπο που άφησε το δικό του ίχνος στις καρδιές”

Ο δήμαρχος Νίκαιας, Κωνσταντίνος Μαραγκάκης, αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη με έναν συγκινητικό επικήδειο, ανατρέχοντας στα πρώτα του βήματα στη Νίκαια και στη διαδρομή που τον οδήγησε στις μεγαλύτερες μουσικές σκηνές.

Στάθηκε όχι μόνο στην καλλιτεχνική πορεία του τραγουδιστή, αλλά και στην ανθρώπινη πλευρά του, υπογραμμίζοντας τη στήριξη που προσέφερε σε ανθρώπους που είχαν ανάγκη.

Συγκεκριμένα ανέφερε: «Στο “μουσικό ρετιρέ” έκανε τα πρώτα του βήματα. Ήταν η αρχή μιας διαδρομής που κανείς δεν ήξερε που θα πάει. Με τα τραγούδια του μίλησε για την αγάπη, τη μοναξιά τον πόνο.

Τα τραγούδια του έγιναν μέρος της ζωής του. Η πορεία του τον έφερε στις μεγαλύτερες σκηνές του κόσμου. Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν άφησε το αποτύπωμά του μόνο από την τέχνη αλλά ήταν ο άνθρωπος που βοηθούσε που ήταν δίπλα σε ανθρώπους που είχαν ανάγκη.

Αποχαιρετούμε έναν άνθρωπο που άφησε το δικό του ίχνος στις καρδιές ανθρώπων. Αυτό ίσως είναι η μεγαλύτερη παρακαταθήκη σε έναν καλλιτέχνη να συνεχίσει να υπάρχει μέσα από τα τραγούδια του. Σήμερα τα λόγια μοιάζουν λίγα. Γιώργο σε ευχαριστούμε για τα τραγούδια σου»