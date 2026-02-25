MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δικηγόρος Π. Φιλιππίδη: “Αν του ζητήσει συγνώμη η πρώτη καταγγέλλουσα, δεν θα ζητήσουμε την καταδίκη της”

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Στην αντεπίθεση επιχειρεί να περάσει ο Πέτρος Φιλιππίδης με μήνυση σε βάρος της πρώτης καταγγέλλουσας. Όπως ανέφερε ο δικηγόρος που εκπροσωπεί τον ηθοποιό, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, στις 9 Μαρτίου θα εκδικαστεί η υπόθεση μετά την καταγγελία σε βάρος της για ψευδή καταμήνυση.

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος ανέφερε, πως εξαιτίας των ισχυρισμών που είχε διατυπώσει η πρώτη καταγγέλλουσα, ο Πέτρος Φιλιππίδης παρέμεινε στη φυλακή για 11 μήνες. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση ο δημοφιλής ηθοποιός αθωώθηκε. Καταδικάστηκε όμως, για δύο απόπειρες βιασμού: μία το 2010, σε χώρο θεάτρου και μία το 2014, εντός αυτοκινήτου στο Παλαιό Ψυχικό.

«Αυτή την φορά αλλάζουν οι ρόλοι ο Πέτρος ο Φιλιππίδης δεν είναι κατηγορούμενος. Αυτή τη φορά κατηγορούμενη είναι η πρώτη καταγγέλλουσα η οποία απέδωσε στον κύριο Φιλιππίδη δυο τετελεσμένους βιασμούς. Ήταν η καταγγελία της που τον οδήγησε στην προσωρινή κράτηση για 11 μήνες και αθωώθηκε ομοφώνως 7-0 με σύμφωνη γνώμη της εισαγγελέως.

Έχει κατατεθεί μήνυση σε βάρος της συγκεκριμένης καταγγέλλουσας για ψευδή καταμήνυση και εκδικάζεται αυτή η δίκη στις 9 Μαρτίου όπου θα είναι αυτή κατηγορούμενη και θα την ρωτήσει το δικαστήριο “υπήρχε βιασμός που τον είχες ξεχάσει και στον θύμισε ο φίλος σας;” γιατί ακούσαμε κι αυτό, ότι μια γυναίκα που μπορεί να έχει βιαστεί θα το έχει ξεχάσει και θα της το θυμίσει ένας φίλος της. Αυτό εκδικάζεται τώρα, είναι κατηγορούμενη η κυρία.

Για την προφυλάκιση αποφάσισαν ο ανακριτής και ο εισαγγελέας στηριζόμενοι στην κατηγορία αυτής της γυναίκας που είπε δυο φορές «με βίασε», όχι απόπειρα, «με βίασε» και ακυρώθηκε ομοφώνως. Ήταν η πιο βαριά κατηγορία που οδήγησε στην κράτηση. Μπορεί μια γυναίκα να ξεχάσει τον βιασμό της; Αυτό το βίωμα δεν ξεχνιέται ποτέ, γι’ αυτό και αθωώθηκε ο Φιλιππίδης.

Σας λέω ότι αν ζητήσει αυτή η γυναίκα μια συγγνώμη που του στέρησε την ελευθερία του και πει “έκανα ένα λάθος” να ξέρετε ότι εκείνη τη στιγμή εμείς δεν θα ζητήσουμε την καταδίκη, το δεχόμαστε το λάθος. Δεν είναι άνθρωπος ο Φιλιππίδης που θέλει να βάλει φυλακή καμία γυναίκα».

Μιχάλης Δημητρακόπουλος Πέτρος Φιλιππίδης

