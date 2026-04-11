Διήμερη απεργία στη Lufthansa στις 13 και 14 Απριλίου

Σε 48ωρη απεργία για τη Δευτέρα και την Τρίτη (13 και 14 Απριλίου) προχωρούν οι πιλότοι της Lufthansa, όπως ανακοίνωσε το συνδικαλιστικό τους όργανο.

Η απεργία θα αρχίσει στις 00.01 (τοπική ώρα) της Δευτέρας και θα διαρκέσει έως τις 23:59 της Τρίτης. Την Παρασκευή 10/4, πραγματοποιήθηκε 24η κινητοποίηση των εργαζομένων στα πληρώματα καμπίνας της Lufthansa και της θυγατρικής της, CityLine, η οποία προκάλεσε ακυρώσεις και καθυστερήσεις σε δεκάδες πτήσεις, κυρίως στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης.