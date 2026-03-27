Διεπιστημονική ημερίδα με τίτλο “Το Εθνικό μας Τραύμα” από το Λαϊκό Πανεπιστήμιο του Δήμου Παύλου Μελά

Το Λαϊκό Πανεπιστήμο του Δήμου Παύλου Μελά διοργανώνει διεπιστημονική ημερίδα με τίτλο «Το Εθνικό μας Τραύμα» την Κυριακή, 29 Μαρτίου 2026, στο Κέντρο Πολιτισμού «Χρήστος Τσακίρης», στη Σταυρούπολη.

Οι εισηγητές των διαλέξεων, ακαδημαϊκοί, ειδικοί ψυχικής υγείας, πρόσωπα του πολιτικού χώρου, δημοσιογράφοι θα απαντήσουν στο ερώτημα «Πώς η ιστορία των προγόνων μας, διαμορφώνει τις σχέσεις ενός Λαού που ονειρεύτηκε τη Λευτεριά;» και θα αναπτύξουν θέματα σχετικά με το διαγενεακό τραύμα, την ιστορία του ξεριζωμού, τον ρόλο της γυναίκας στη διαμόρφωση της συλλογικής μνήμης και την ταυτότητα του σύγχρονου Έλληνα.

Τη διεπιστημονική ημερίδα συντονίζει ο Δρ. Αλέξης Λάππας, ψυχίατρος – ψυχοθεραπευτής παίδων και εφήβων.

Πρόγραμμα Ημερίδας

Α’ Κύκλος Ομιλιών

11:30-12:15 | Άγγελος Συρίγος, Αναπληρωτής καθηγητής του Διεθνούς Δικαίου και της εξωτερικής πολιτικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

«Πορεία προς την καρδιά του θηρίου: η διαχρονική επίδραση της Μικρασιατικής Καταστροφής στην ελληνική πραγματικότητα»

12:15-13:00 | Απόστολος Γκουτζίνης, Νομικός

«Ρωμέικο και Φιλοευρωπαϊσμός: Τα δύο ρεύματα του Ελληνισμού»

13:00-13:45 | π. Νικόλαος Λουδοβίκος, Καθηγητής Θρησκειολογίας και Ερμηνευτικής της Θρησκείας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

«Τραυματικές πηγές της νεοελληνικής ταυτότητας»

13:45-14:30 | Θανάσης Λάλας, Δημοσιογράφος

«Στο δωμάτιο της Ελληνικής Εξουσίας, οι Έλληνες Ηγέτες διαχρονικά»

Β’ Κύκλος Ομιλιών

17:00-18:30 | «Από τον ξεριζωμό στη δημιουργία, η εμπειρία των Ποντίων»

Σπύρος Λαζαρίδης, Συγγραφέας Ιστορικών και θεατρικών έργων

‘’Κι άλλη Πατρίδα! Χωριό στην ύπαιθρο, Συνοικία στην πόλη’’

Σάββας Μαυρίδης, Κοινωνιολόγος, Καθηγητής του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ)

‘’Η έκφραση του τραύματος μέσα από την σύγχρονη ποντιακή μουσική”

Βλάσης Αγτζίδης, Ιστορικός και Συγγραφέας

‘’Όταν το τραύμα μετατρέπεται σε πολιτική διεκδίκηση. Το κίνημα για την αναγνώριση της Γενοκτονίας’’

18:30-19:10 | Δέσποινα Χαραλαμπίδου, πρώην βουλευτής και αντιπρόεδρος Βουλής, Αντιπρόεδρος του Σωματείου Συνταξιούχων Θεσσαλονίκης ”Η Συσπείρωση”

«Οι γυναίκες στην Εθνική Αντίσταση»

19:10-19:40 | Ανδρονίκη Δράγου, Ψυχίατρος Παιδιών και Εφήβων, Υπαρξιακή και Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια

«Το Διαγενεακό Τραύμα και η Γυναίκα»

19:40-20:30 | Αλέξης Λάππας, Ψυχίατρος – Ψυχοθεραπευτής Παιδιών και Εφήβων

«Το Διαγενεακό Τραύμα και ο πόνος του σύγχρονου Έλληνα»

Η ημερίδα θα μεταδοθεί ζωντανά και μπορείτε να την παρακολουθήσετε τον Α’ Κύκλο Ομιλιών 11:30-15:00 εδώ: https://youtu.be/t-9zV9r–aek

και τον Β’ Κύκλο Ομιλιών εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=BsNfWxhfr6Q

Όλες οι διαλέξεις του Λαϊκού Πανεπιστημίου Δήμου Παύλου Μελά έχουν ελεύθερη είσοδο. Στους συμμετέχοντες δίδονται βεβαιώσεις παρακολούθησης.