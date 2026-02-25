MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διασωληνωμένος στο Τζάνειο με μηνιγγίτιδα 22χρονος από τον Πύργο

|
THESTIVAL TEAM

Σε σοβαρή κατάσταση με μηνιγγίτιδα νοσηλεύεται στο Τζάνειο Νοσοκομείο ένας νεαρός 22 ετών από τον Πύργο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ilialive.gr, ο νεαρός εισήχθη στο νοσοκομείο του Πύργου χθες Τρίτη με υψηλό πυρετό. Η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε πολύ γρήγορα και αμέσως οι γιατροί προχώρησαν σε διασωλήνωση για να σταθεροποιηθεί η λειτουργία των ζωτικών του οργάνων.

Η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε αρκετά σοβαρή με αποτέλεσμα να διακομιστεί στο Τζάνειο Νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται.

22χρονος Πύργος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΥΓΕΙΑ 18 ώρες πριν

Ελαιόλαδο: Ποια ποιότητά του είναι “φάρμακο” για τον εγκέφαλο, σύμφωνα με νέα μελέτη

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Καταδίωξη μάνατζερ: Αναβλήθηκε για τις 6 Μαρτίου η δίκη του 72χρονου που δεν σταμάτησε σε σήμα της τροχαίας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Εντοπίστηκαν 31 παράνομοι μετανάστες στη Λέσβο – Συνελήφθη ο διακινητής που επιχείρησε να διαφύγει

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Φάρσα το τηλεφώνημα για βόμβα στα δικαστήρια της Ευελπίδων

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Άνδρας έπεσε σε πηγάδι στη Λάρισα – Επιχείρηση απεγκλωβισμού από την Πυροσβεστική

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Καρανίκας: Δεν γίνεται να λέμε ότι διαλύεται η υγεία όταν έχουμε ανακαινίσεις κτηρίων, ενίσχυση εργαστηρίων και προσλήψεις χωρίς απολύσεις