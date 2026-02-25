Διασωληνωμένος στο Τζάνειο με μηνιγγίτιδα 22χρονος από τον Πύργο

Σε σοβαρή κατάσταση με μηνιγγίτιδα νοσηλεύεται στο Τζάνειο Νοσοκομείο ένας νεαρός 22 ετών από τον Πύργο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ilialive.gr, ο νεαρός εισήχθη στο νοσοκομείο του Πύργου χθες Τρίτη με υψηλό πυρετό. Η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε πολύ γρήγορα και αμέσως οι γιατροί προχώρησαν σε διασωλήνωση για να σταθεροποιηθεί η λειτουργία των ζωτικών του οργάνων.

Η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε αρκετά σοβαρή με αποτέλεσμα να διακομιστεί στο Τζάνειο Νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται.