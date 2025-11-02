MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μ. Καρυστιανού: Fake news τα περί δημιουργίας κόμματος- Προσπαθούν να με συνδέσουν με το σάπιο πολιτικό σύστημα

THESTIVAL TEAM

Την αγανάκτηση της Μαρίας Καρυστιανού προκάλεσε η φημολογία για δημιουργία νέου κόμματος από την ίδια.

Δεν είναι η πρώτη φορά που δημοσιεύονται τέτοιου είδους πληροφορίες για την πρόεδρο του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών, ωστόσο, αυτή τη φορά, ο Νίκος Καραχάλιος, άλλοτε στενός συνεργάτης του πρώην πρωθυπουργού Κ. Καραμανλή, σε ανάρτησή του περιγράφει το έγχείρημα και παρουσιάζει μάλιστα και ένα λογότυπο.

Η ανάρτηση αναφέρει: «K οπως ΚΥΜΑ Κ όπως ΚΟΙΝΩΝΙΑ Κ όπως ΚΙΝΗΜΑ Κ όπως ΚΑΛΟΣΥΝΗ Κ όπως ΚΑΛΗΜΕΡΑ Κ όπως ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ Κ όπως ΚΑΘΑΡΣΗ Κ όπως ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ. ΥΓ.Η Μαρια ενεργοποιησε το κοινωνικό σύνολο Κ μας ΚΑΛΕΣΕ να αυτενεργήσουμε. Εμείς-οι απλοί πολιτες- νοιαζόμαστε και αποκρινομαστε».

Η Μαρία Καρυστιανού, έδωσε σκληρή απάντηση στα δημοσιεύματα που ακολούθησαν, κάνοντας λόγο για “δόλια προσπάθεια διασποράς ψευδών ειδήσεων” που προσπαθεί να συνδέσει το όνομα της “με το σάπιο παλιό πολιτικό σύστημα”.


Αναλυτικά η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού


«Όχι άλλη παραπλάνηση, όχι άλλη διαβολή.

Η απόγνωση του πολιτικού συστήματος χτύπησε κόκκινο.

Χωρίς καμία ερώτηση επιβεβαίωσης από δημοσιογράφους, ως έχουν υποχρέωση, μαθαίνω από τα μέσα ότι τρίτοι διαδίδουν ότι δήθεν έχω κάνει κόμμα.

Διαβάζω το κείμενο απογοητευμένη και μένω άναυδη από το περίσσιο θράσος να παρουσιάζουν ακόμη και λογότυπο!

Δόλια προσπάθεια διασποράς ψευδών ειδήσεων, για να με συνδέσει με το σάπιο παλιό πολιτικό σύστημα και για να διώξει τα φώτα απ’ όσα θα έπρεπε τούτη την ώρα να μας απασχολούν, τη στιγμή που την Παρασκευή ανακοινώθηκε καινούργια ποινική δικογραφία σε βάρος του Πρωθυπουργού και των πρωτοκλασάτων Υπουργών του.

Η δική μας ματιά προσπερνά τα ψεύδη και μένει προσηλωμένη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, εκεί που εκκρεμεί κρίσιμο υπόμνημα μου για την τεράστια παγίδα που στήθηκε ώστε να μην ασκήσει η EPPO τις αρμοδιότητες και εξουσίες της για ποινική έρευνα και τιμωρία των πολιτικών προσώπων.

Αποδεικνύουμε κάθε στιγμή με πράξεις, με έγγραφα και με επιχειρήματα ότι παραμένουμε άγρυπνοι φρουροί μέχρι την δικαίωση!

Χωρίς καμία εξαίρεση, χωρίς συμβιβασμό».

Μαρία Καρυστιανού

