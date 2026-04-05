Διαψεύδει ο Πλακιάς την Κωνσταντοπούλου ότι αστυνομικοί άσκησαν βία στον Ρούτσι στη δίκη για τα Τέμπη: “Ήμουν εκεί, μη λες ψέματα!”

Απάντηση στην ανάρτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία δημοσιοποίησε βίντεο καταγγέλλοντας άσκηση βίας από αστυνομικούς σε βάρος του Πάνου Ρούτσι, έδωσε ο Νίκος Πλακιάς, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρξε ούτε λεκτική ούτε σωματική βία, αλλά μόνο απώθηση μέσα σε κλίμα έντασης.

Με ανάρτησή του, ο κ. Πλακιάς αμφισβήτησε τον ισχυρισμό περί άσκησης βίας, σημειώνοντας ότι ο ίδιος βρισκόταν στο σημείο μαζί με δεκάδες συγγενείς και είχε άμεση εικόνα των γεγονότων. Όπως ανέφερε, στο βίντεο φαίνονται αστυνομικοί με σηκωμένα τα χέρια, γεγονός που -κατά την άποψή του- δεν συνάδει με την περιγραφή περί βίαιης συμπεριφοράς.

Σύμφωνα με τον ίδιο, υπήρξαν σπρωξίματα και απώθηση λόγω της έντασης που επικρατούσε εκείνη τη στιγμή, ωστόσο δεν υπήρξε λεκτική ή σωματική βία σε βάρος του Πάνου Ρούτσι, ούτε από τον ίδιο προς τους αστυνομικούς. Παράλληλα, σημείωσε ότι ο Ρούτσι δεν ισχυρίστηκε ότι χτυπήθηκε, αλλά φέρεται να αισθάνθηκε αδιαθεσία εξαιτίας της πίεσης και της έντασης της στιγμής.

Ο Νίκος Πλακιάς κάλεσε όσους τοποθετούνται δημόσια για το περιστατικό να αποφεύγουν, όπως ανέφερε, ανακριβείς περιγραφές, υπογραμμίζοντας ότι η ένταση που επικράτησε δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως άσκηση βίας.

Αναλυτικά το σχόλιο του κ. Πλακιά στην ανάρτηση της Πλεύσης Ελευθερίας και της Ζωής Κωνσταντοπούλου:

“Δεν βλέπεις τους αστυνομικούς που σηκώνουν τα χέρια; Εγώ ήμουν εκεί ακριβώς όπως και δεκάδες συγγενείς και το είδαμε και εσύ δείχνεις με μια κάμερα από τα δέκα μέτρα; Μην λέτε ψέματα δεν θα σας βγει σε καλό. Δεν ασκήθηκε καμία λεκτική ή σωματική βία εναντίον του Ρουτσι ούτε του Ρουτσι εναντίον των αστυνομικών. Σπρωξίματα ναι και απώθηση ναι όχι βία !!! Οπως κα ο Ρουτσι σε καμία περίπτωση δεν έκανε ψέματα ότι χτυπήθηκε ή ένιωσε αδιαθεσία. Απο την ένταση και την πίεση της ημέρας εκείνη την στιγμή πραγματικά ένιωσε αδιαθεσία”.

Ζωή Κωνσταντοπούλου Νίκος Πλακιάς

LIFESTYLE 12 ώρες πριν

Γαρυφαλλιά Καληφώνη για Χρήστο Μάστορα: “Ήταν πάρα πολύ δύσκολο για μας στις αρχές”

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 19 ώρες πριν

Τι φέρνει το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο που διαδέχεται το Ταμείο Ανάκαμψης – Κοινωνική κατοικία, ζεστό σπίτι, προσιτό ηλεκτρικό ΙΧ

LIFESTYLE 17 ώρες πριν

Αυλαία για την Άννα Βίσση στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται: Τραγούδησε με τον Καρβέλα και ανακοίνωσε τη συναυλία της στο ΟΑΚΑ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 11 ώρες πριν

Αναποδογύρισε τζιπ μετά από τροχαίο στην Πάτρα, απεγκλωβίστηκε τετραμελής οικογένεια με δύο μικρά κορίτσια

ΔΙΕΘΝΗ 8 ώρες πριν

Τραμπ σε Ιράν: Η προθεσμία λήγει την Τρίτη στις 8 το βράδυ – “Οι άφρονες πράξεις σας θα σύρουν στις ΗΠΑ στην πραγματική κόλαση” απαντά η Τεχεράνη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

Χατζηδάκης: Ο Κώστας Καραμανλής έκανε μια κίνηση που δεν πρέπει να υποτιμά κανείς