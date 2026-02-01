Διακόπηκαν προσωρινά οι έρευνες στο εργοστάσιο “Βιολάντα” λόγω κινδύνου νέας έκρηξης

Σε προσωρινή διακοπή των ερευνών στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές, καθώς παραμένει σοβαρός ο κίνδυνος νέας ανάφλεξης, μετά τη φονική έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες.

Η ανησυχία των αρχών εστιάζεται στη μεγάλη έκταση της διαρροής προπανίου, το οποίο, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, είχε διεισδύσει έως και 25 μέτρα κάτω από την επιφάνεια του εδάφους. Το εύφλεκτο αέριο φέρεται να λιμνάζει στο υπόγειο του εργοστασίου, δημιουργώντας εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες, γεγονός που οδήγησε στην απόφαση να «παγώσουν» οι αυτοψίες στο σημείο.

Πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού, καθώς από τις εγκαταστάσεις εξακολουθούν να εκλύονται καπνοί. Παράλληλα, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί έχουν στρέψει το βάρος τους στον ενδελεχή έλεγχο των τεχνικών στοιχείων, των αδειοδοτήσεων και των φακέλων της εταιρείας, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τηρούνταν οι προβλεπόμενοι κανόνες ασφαλείας.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε διοικητικό και τεχνικό επίπεδο, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να εξετάζουν πιθανές παραλείψεις και αστοχίες, μεταξύ των οποίων και η φερόμενη απουσία συστημάτων πυρασφάλειας στο υπόγειο όπου σημειώθηκε η έκρηξη.

Την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου έχει προκηρυχθεί 24ωρη απεργία στα Τρίκαλα από την Ομοσπονδία Γάλακτος, Τροφίμων και Ποτών. Η κινητοποίηση περιλαμβάνει συγκέντρωση στις 11:00 στο Εργατικό Κέντρο Τρικάλων, καθώς και παράλληλη διαμαρτυρία έξω από το υπουργείο Εργασίας στην Αθήνα.

Σύμφωνα με καταγγελίες εργαζομένων, για μεγάλο χρονικό διάστημα υπήρχε έντονη οσμή αερίου στους χώρους του εργοστασίου, χωρίς να ληφθούν μέτρα. «Υπήρχαν αναφορές εδώ και εβδομάδες για μυρωδιά προπανίου. Σε ορισμένους χώρους, όπως οι τουαλέτες, ήταν τόσο έντονη που οι εργαζόμενοι κάλυπταν τη μύτη τους για να μπουν», ανέφερε στο ΕΡΤnews ο γενικός γραμματέας του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων, Γιώργος Λιατίφης.

Οι ποινικές ευθύνες

Ο δικηγόρος Σπύρος Δημητρίου, μιλώντας στο ΕΡΤnews τόνισε ότι η ποινική αντιμετώπιση των υπευθύνων της επιχείρησης θα εξαρτηθεί από το αν είχε προβλεφθεί ο κίνδυνος. Όπως εξήγησε, εφόσον αποδειχθεί ότι αγνοήθηκαν σαφή προειδοποιητικά σημάδια, η δίωξη μπορεί να λάβει κακουργηματικό χαρακτήρα με ενδεχόμενο δόλο.

Από την πλευρά του, ο πρώην διευθυντής Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Μιχάλης Αυγουλέας επισήμανε ότι το προπάνιο, όταν εξορύσσεται, είναι άοσμο και έχει τη δυνατότητα να διεισδύει σε υπόγειους χώρους από κάθε διαθέσιμο άνοιγμα.

Ο καθηγητής Αναλυτικής Χημείας Νίκος Θωμαΐδης ανέφερε ότι, λόγω της υπόγειας εγκατάστασης των σωληνώσεων, το αέριο δεν ήταν αρχικά αντιληπτό. «Όταν έγινε αισθητή η οσμή, αυτό σημαίνει ότι το έδαφος είχε ήδη υπερκορεστεί», εξήγησε, υπογραμμίζοντας ότι ακόμη και ελάχιστη ποσότητα προπανίου αρκεί για να προκαλέσει έκρηξη.

Η ανακοίνωση της εταιρείας

Σε νεότερη ανακοίνωσή της, η εταιρεία «Βιολάντα» δηλώνει «βαθιά συγκλονισμένη από το τραγικό συμβάν στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα». Όπως αναφέρεται, η διοίκηση επέλεξε από την πρώτη στιγμή να περιορίσει τις δημόσιες τοποθετήσεις της «από σεβασμό στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν και στις οικογένειές τους».

Η εταιρεία σημειώνει ότι το τελευταίο διάστημα διακινούνται «φήμες και αβάσιμες ερμηνείες», ενώ υπογραμμίζει ότι συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος. «Η υπόθεση είναι σύνθετη και απαιτεί εις βάθος έρευνα. Εν αναμονή των τελικών πορισμάτων, επιβάλλεται σεβασμός στην αλήθεια και στη μνήμη των θυμάτων», καταλήγει η ανακοίνωση.