Δείτε βίντεο: “Λευκό” τοπίο από την έντονη χαλαζόπτωση σε χωριό στην Εύβοια, βίντεο

Σε κλοιό κακοκαιρίας συνεχίζει να βρίσκεται το μεγαλύτερο μέρος της χώρας με τις εικόνες από τα καιρικά φαινόμενα να αποτυπώνουν την ένταση με την οποία «χτυπούν». Και στην Εύβοια, η κατάσταση είναι δύσκολη, με έντονες βροχές, ενώ σημειώθηκε και χαλαζόπτωση.

Σύμφωνα με το evima.gr, στο χωριό Γαλατσάδες του Δήμου Ιστιαίας–Αιδηψού, η κακοκαιρία έκανε ιδιαίτερα αισθητή την παρουσία της, καθώς μια απότομη και έντονη χαλαζόπτωση «άσπρισε» κυριολεκτικά την περιοχή.

Χαλάζι στην Εύβοια

Μεγάλες ποσότητες χαλαζιού κάλυψαν γρήγορα το έδαφος, μετατρέποντας αυλές και δρόμους σε ένα λευκό τοπίο, ενώ η συνεχής μπόρα δημιούργησε λιμνάζοντα νερά και δυσκολίες στην απορροή.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, οι κάτοικοι μιλούν για ένα φαινόμενο που εκδηλώθηκε αιφνιδιαστικά και με μεγάλη ένταση.

Οι αρχές συνιστούν στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, καθώς η ολισθηρότητα των δρόμων και η χαμηλή ορατότητα ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα. Παράλληλα, οι ισχυρές καταιγίδες συνοδεύονται κατά διαστήματα από ριπές ανέμου, καθιστώντας την κατάσταση ακόμη πιο επικίνδυνη.

Η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί τις επόμενες ώρες, με τοπικά φαινόμενα να πλήττουν κυρίως τη βόρεια και κεντρική Εύβοια. Η Πολιτική Προστασία βρίσκεται σε επιφυλακή, παρακολουθώντας την εξέλιξη του καιρού και τονίζοντας την ανάγκη προσοχής από όλους.