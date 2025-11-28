MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δείτε βίντεο: “Λευκό” τοπίο από την έντονη χαλαζόπτωση σε χωριό στην Εύβοια, βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Σε κλοιό κακοκαιρίας συνεχίζει να βρίσκεται το μεγαλύτερο μέρος της χώρας με τις εικόνες από τα καιρικά φαινόμενα να αποτυπώνουν την ένταση με την οποία «χτυπούν». Και στην Εύβοια, η κατάσταση είναι δύσκολη, με έντονες βροχές, ενώ σημειώθηκε και χαλαζόπτωση.

Σύμφωνα με το evima.gr, στο χωριό Γαλατσάδες του Δήμου Ιστιαίας–Αιδηψού, η κακοκαιρία έκανε ιδιαίτερα αισθητή την παρουσία της, καθώς μια απότομη και έντονη χαλαζόπτωση «άσπρισε» κυριολεκτικά την περιοχή.

Χαλάζι στην Εύβοια

Μεγάλες ποσότητες χαλαζιού κάλυψαν γρήγορα το έδαφος, μετατρέποντας αυλές και δρόμους σε ένα λευκό τοπίο, ενώ η συνεχής μπόρα δημιούργησε λιμνάζοντα νερά και δυσκολίες στην απορροή.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, οι κάτοικοι μιλούν για ένα φαινόμενο που εκδηλώθηκε αιφνιδιαστικά και με μεγάλη ένταση.

Οι αρχές συνιστούν στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, καθώς η ολισθηρότητα των δρόμων και η χαμηλή ορατότητα ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα. Παράλληλα, οι ισχυρές καταιγίδες συνοδεύονται κατά διαστήματα από ριπές ανέμου, καθιστώντας την κατάσταση ακόμη πιο επικίνδυνη.

Η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί τις επόμενες ώρες, με τοπικά φαινόμενα να πλήττουν κυρίως τη βόρεια και κεντρική Εύβοια. Η Πολιτική Προστασία βρίσκεται σε επιφυλακή, παρακολουθώντας την εξέλιξη του καιρού και τονίζοντας την ανάγκη προσοχής από όλους.

Εύβοια

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 53 λεπτά πριν

Επιστροφή ενοικίου: Σήμερα καταβλήθηκε σε 900.000 δικαιούχους – Τι πρέπει να κάνουν όσοι δεν το έλαβαν

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Απάντηση ΠΑΣΟΚ στον κυβερνητικό εκπρόσωπο: Θα φέρετε τον κ. Ξυλούρη στην Επιτροπή;

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 28 λεπτά πριν

Κυρ. Βελόπουλος: Η κυβέρνηση κοροϊδεύει τους αγρότες – Όταν έρθουν εκλογές να μην το ξεχάσουν

ΔΙΕΘΝΗ 18 ώρες πριν

Πού βυθίστηκε πραγματικά ο Τιτανικός: Το σημείο που σοκάρει όσους νόμιζαν ότι ήταν κοντά στην Αμερική

ΔΙΕΘΝΗ 17 ώρες πριν

Viral βίντεο με εκατ. views: Παριζιάνοι χορεύουν στη μέση του δρόμου το “All I want for Christmas is you” ενώ χιονίζει

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Σ. Φάμελλος: Υπάρχει κυβερνώσα αριστερή διέξοδος, ενώ όλα αλλάζουν;