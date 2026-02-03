MENOY

Δείτε εικόνες από τις σήραγγες του Μετρό Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά – Στο 90% το έργο, καταστήματα σουβενίρ στους σταθμούς

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Οι εργασίες για την επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, με το έργο να έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό περίπου 90%. Ο Status FM 107.7 βρέθηκε στις σήραγγες του μετρό εκεί, απ’ όπου σε λίγους μήνες θα διέρχονται και θα μετακινούνται καθημερινά χιλιάδες άνθρωποι.

Αναφερόμενος στο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης, ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος, δήλωσε πρόσφατα στον Status ότι το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί μετά το Πάσχα. Στο πλαίσιο των απαραίτητων δοκιμών, το μετρό θα διακόψει τη λειτουργία του για 15 ημέρες στα μέσα Μαρτίου και, βάσει προγραμματισμού, θα επαναλειτουργήσει πριν από τη Μεγάλη Εβδομάδα, την Παρασκευή 3 Απριλίου.

Όπως προκύπτει και από τα πλάνα που εξασφάλισε ο Status FM, οι εργασίες στην επέκταση βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο την έγκαιρη παράδοση του έργου.

Παράλληλα, στους σταθμούς του μετρό της Καλαμαριάς έχουν προβλεφθεί ειδικά διαμορφωμένοι χώροι που θα παραχωρηθούν σε ιδιώτες για τη διάθεση σουβενίρ και συναφών προϊόντων. Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση της εμπορικής δραστηριότητας, στη βελτίωση της εμπειρίας των επιβατών και στη δημιουργία πρόσθετων εσόδων για τον φορέα λειτουργίας.

Ιδιαίτερης σημασίας είναι και η διάνοιξη της οδού Πόντου, η οποία αποτελεί κρίσιμο συνοδευτικό έργο της επέκτασης, συμβάλλοντας στη βελτίωση της σύνδεσης και στην αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής, καθώς διευκολύνει την πρόσβαση στους νέους σταθμούς.

