Δ. Θεσσαλονίκης: Sold out οι θέσεις για την ψηφιακή εκπαίδευση γιαγιάδων και παππούδων

Οι άνω των 65 ετών σύντομα θα μάθουν πως το «ποντίκι», η «μνήμη» και ο «εγκέφαλος» έχουν και άλλες έννοιες, από αυτές που μέχρι σήμερα γνώριζαν, όροι που θα τους οδηγήσουν σε έναν κόσμο γεμάτο από τεχνολογία. Τα «πηγαδάκια» θα γίνονται διαδικτυακά και με ασφάλεια, τα συναισθήματα μπορούν να εκφράζονται με Εmoji, ενώ οι συνταγές μαγειρικής θα ανταλλάσσονται μέσω e-mails.

Τα μέλη των ΚΑΠΗ του δήμου Θεσσαλονίκης ετοιμάζονται μετά το Πάσχα να καθίσουν στα θρανία, σε μία προσπάθεια να δυναμώσουν ψηφιακά και να αποκτήσουν τεχνολογικές γνώσεις που θα κάνουν τις ζωές τους πιο άνετες και σίγουρα πιο ανεξάρτητες, αφού δεν θα χρειάζονται τη βοήθεια των παιδιών ή των εγγονών για να πληρώσουν έναν λογαριασμό ρεύματος ή τηλεφώνου!

Θα εκπαιδευτούν με laptops πάνω στον «μαγικό» κόσμο των social media, θα μάθουν πώς να περιηγούνται και να αναζητούν χρήσιμες πληροφορίες στο διαδίκτυο, να επικοινωνούν και να ψυχαγωγούνται ψηφιακά, αλλά και πώς να τακτοποιούν ηλεκτρονικά από το σπίτι τους τις οικονομικές τους εκκρεμότητες, χωρίς να πέφτουν θύματα επιτήδειων.

Πρόκειται για το πιλοτικό πρόγραμμα του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας με τίτλο «Ψηφιακή εκπαίδευση και ενδυνάμωση των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρία», για άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών, στο οποίο συμμετέχει ο δήμος Θεσσαλονίκης και το ενδιαφέρον από τα μέλη των ΚΑΠΗ της πόλης ξεπέρασε κάθε προσδοκία.

Είναι ενδεικτικό πως για τις αρχικές 60 θέσεις του προγράμματος έχουν ήδη καταθέσει αιτήσεις συνολικά 368 δημότες – μέλη των ΚΑΠΗ, ηλικίας άνω των 65 έως και τα 90+ έτη. Τα μαθήματα, για όσους επιλεγούν με σειρά προτεραιότητας, θα γίνονται στο 1ο Παράρτημα (Ερμού 18Α – 1ος όροφος) και στο 8ο Παράρτημα ΚΑΠΗ (Αρτάκης 9, Τούμπα). Ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός έχει ήδη παραδοθεί και τα πάντα φαίνεται πως είναι έτοιμα στις αίθουσες να υποδεχτούν τους ενδιαφερόμενους.

Δεδομένου του μεγάλου ενδιαφέροντος, από πλευράς μελών των ΚΑΠΗ και προκειμένου να μην υπάρξουν …παραπονεμένοι, ο δήμος Θεσσαλονίκης θα εξετάσει το ενδεχόμενο να αυξηθούν οι αρχικές θέσεις στο πρόγραμμα του υπουργείου κι επίσης να συνεχιστούν τα μαθήματα με τη συνδρομή των Τμημάτων Πληροφορικής των δύο πανεπιστημίων, του ΑΠΘ και Μακεδονίας.

«Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από το ενδιαφέρον που δείχνουν τα μέλη των ΚΑΠΗ του δήμου Θεσσαλονίκης για τον ψηφιακό κόσμο. Μετά το πρόγραμμα του υπουργείου, ο εξοπλισμός θα παραμείνει στη διάθεση του δήμου και των Παραρτημάτων για τα επόμενα πέντε χρόνια. Επομένως, θα επιδιώξουμε μία συνεργασία με τα πανεπιστήμια της πόλης που διαθέτουν ανάλογα τμήματα Πληροφορικής προκειμένου να συνεχίσουμε την εκμάθηση των μελών μας» δήλωσε στο ΑΠΕ–ΜΠΕ ο αντιδήμαρχος Μέριμνας για την Τρίτη Ηλικία, Κοινοτήτων & Δημοτικής Αποκέντρωσης του δήμου Θεσσαλονίκης, Παντελής Καζαντζίδης.

Σημειώνεται πως στον δήμο Θεσσαλονίκης λειτουργούν 14 Παραρτήματα ΚΑΠΗ και αυτή τη στιγμή είναι εγγεγγραμένα περίπου 4.000 μέλη. Παράλληλα, σε κάθε Παράρτημα υπάρχει «Ομάδα Φίλων των ΚΑΠΗ» ηλικίας 55+, όπως επίσης και «Ομάδα Εθελοντών των ΚΑΠΗ», για άτομα που επιθυμούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αφιλοκερδώς προς όφελος των μελών και κατέχουν κάποια ιδιαίτερη γνώση κάποιου αντικειμένου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ