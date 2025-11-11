MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δ. Θεσσαλονίκης: Έπεσαν οι υπογραφές για την παραχώρηση του κτηρίου που θα στεγάσει τον πρώτο παιδικό σταθμό για παιδιά αστυνομικών

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει και με τη βούλα ο Παιδικός Σταθμός για παιδιά αστυνομικών στον Δήμο Θεσσαλονίκης.

Σήμερα έπεσαν οι υπογραφές ανάμεσα στον Δήμο Θεσσαλονίκης και την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης για την παραχώρηση του κτηρίου που θα στεγάσει τον Παιδικό Σταθμό.

“Ευχαριστούμε θερμά τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης κ. Στέλιο Αγγελούδη ο οποίος αγκάλιασε το όραμα μας από την πρώτη στιγμή”, αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος της Ένωσης, Θεόδωρος Τσαϊρίδης.

Στην ανάρτησή του ο κ. Τσαϊρίδης αναφέρει:

“Μια από τις μεγαλύτερες συνδικαλιστικές επιτυχίες μέχρι την επόμενη

Υπογράψαμε σήμερα στον Δήμο Θεσσαλονίκης μεταξύ του Δήμου και της Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης το συμφωνητικό παραχώρησης κτηρίου για την δημιουργία του πρώτου παιδικού σταθμού για τα παιδιά των αστυνομικών της Θεσσαλονίκης

Ευχαριστούμε θερμά τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης κ.Στέλιο Αγγελούδη ο οποίος αγκάλιασε το όραμα μας από την πρώτη στιγμή.

Ξεκινάμε …”

Δήμος Θεσσαλονίκης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Διεκόπη η δίκη για το revenge porn με θύμα την Ιωάννα Τούνη – Κατέθεσε κεκλεισμένων των θυρών

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 20 ώρες πριν

Εξαρθρώθηκε συμμορία που διακινούσε κοκαΐνη και ακατέργαστη κάνναβη στην Αττικής – Οι ρόλοι και ο τρόπος δράσης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 18 ώρες πριν

Νίκος Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ του Σημίτη άφησε μεγάλα έργα, η κυβέρνηση Μητσοτάκη τίποτα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 15 ώρες πριν

ΔΝΤ: Εκρηκτική αύξηση του δημόσιου χρέους στην Ευρώπη έως το 2040 εάν δεν ληφθούν μέτρα

LIFESTYLE 21 ώρες πριν

Ετεοκλής Παύλου για Σίσσυ Χρηστίδου και απιστία: “Κατάλαβα ότι περνάει σε βίωμα, δεν είναι απλά μια άποψη”

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή αστυνομικός για διακίνηση ναρκωτικών – Καταδικάστηκε σε εξαετή κάθειρξη με ποινική διαπραγμάτευση