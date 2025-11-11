Δ. Θεσσαλονίκης: Έπεσαν οι υπογραφές για την παραχώρηση του κτηρίου που θα στεγάσει τον πρώτο παιδικό σταθμό για παιδιά αστυνομικών

Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει και με τη βούλα ο Παιδικός Σταθμός για παιδιά αστυνομικών στον Δήμο Θεσσαλονίκης.

Σήμερα έπεσαν οι υπογραφές ανάμεσα στον Δήμο Θεσσαλονίκης και την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης για την παραχώρηση του κτηρίου που θα στεγάσει τον Παιδικό Σταθμό.

“Ευχαριστούμε θερμά τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης κ. Στέλιο Αγγελούδη ο οποίος αγκάλιασε το όραμα μας από την πρώτη στιγμή”, αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος της Ένωσης, Θεόδωρος Τσαϊρίδης.

Στην ανάρτησή του ο κ. Τσαϊρίδης αναφέρει:

“Μια από τις μεγαλύτερες συνδικαλιστικές επιτυχίες μέχρι την επόμενη

Υπογράψαμε σήμερα στον Δήμο Θεσσαλονίκης μεταξύ του Δήμου και της Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης το συμφωνητικό παραχώρησης κτηρίου για την δημιουργία του πρώτου παιδικού σταθμού για τα παιδιά των αστυνομικών της Θεσσαλονίκης

Ξεκινάμε …”