MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δ. Ωραιοκάστρου: Με σαρακοστιανά εδέσματα θα γιορταστούν τα “Κούλουμα” την Καθαρά Δευτέρα

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Με παραδοσιακό τρόπο θα γιορταστούν και φέτος τα «Κούλουμα» την Καθαρά Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2026, στον Δήμο Ωραιοκάστρου. Θα διανεμηθούν στους πολίτες φασολάδα, λαγάνες και σαρακοστιανά εδέσματα.

Ειδικότερα, στις Δημοτικές Ενότητες Ωραιοκάστρου, Καλλιθέας και Μυγδονίας θα πραγματοποιηθούν εορταστικές εκδηλώσεις και θα διανεμηθούν δωρεάν στους πολίτες παραδοσιακά εδέσματα.

Οι εκδηλώσεις την Καθαρά Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2026, θα αρχίσουν στις 11 το πρωί και θα πραγματοποιηθούν στις παρακάτω τοποθεσίες:

Ωραιόκαστρο: Αλώνια (διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση κακοκαιρίας η εκδήλωση στο Ωραιόκαστρο θα πραγματοποιηθεί στο Κονταξοπούλειο Δημοτικό Γυμναστήριο).

Μελισσοχώρι: Πλατεία

Λητή: Περιοχή Ανεμόμυλοι

Δρυμός: Πλατεία

Νεοχωρούδα: ΠάρκοΝεοχωρούδας

Πεντάλοφος: Αυλή Δημοτικού Σχολείου

Ν. Φιλαδέλφεια: Πλατεία

Μεσαίο: Πλατεία

Πετρωτό: Αυλή Δημοτικού Σχολείου

Μονόλοφος: Πλατεία.

Δήμος Ωραιοκάστρου Κούλουμα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Τασούλας: Η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ φώτισε με το έργο της τη διαχρονική όψη της ελληνικότητας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 48 δευτερόλεπτα πριν

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την επιστολική ψήφο των αποδήμων και την εκλογική περιφέρεια απόδημου Ελληνισμού

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

K. Tσουκαλάς: Ξέφραγο αμπέλι η χώρα για τα funds και τους servicers – Με το ΠΑΣΟΚ το πάρτι τελειώνει

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Λάρισα: Απατεώνες απέσπασαν από ηλικιωμένη 13.000 ευρώ και χρυσαφικά

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 8 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκαν τρεις ανήλικοι για τον άγριο ξυλοδαρμό 16χρονου έξω από σχολείο – Βίντεο από την επίθεση

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Παπαϊωάννου: Η ζωή της Ελένης Γλύκατζη – Αρβελέρ αποτελεί παράδειγμα για κάθε νέα και νέο επιστήμονα