ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δ. Ωραιοκάστρου: Με σαρακοστιανά εδέσματα θα γιορταστούν τα Κούλουμα – Όλες οι εκδηλώσεις

Με παραδοσιακό τρόπο θα γιορταστούν και φέτος τα «Κούλουμα» την Καθαρά Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2026, στον Δήμο Ωραιοκάστρου. Θα διανεμηθούν στους πολίτες φασολάδα, λαγάνες και σαρακοστιανά εδέσματα.

Ειδικότερα, στις Δημοτικές Ενότητες Ωραιοκάστρου, Καλλιθέας και Μυγδονίας θα πραγματοποιηθούν εορταστικές εκδηλώσεις και θα διανεμηθούν δωρεάν στους πολίτες παραδοσιακά εδέσματα.

Οι εκδηλώσεις την Καθαρά Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2026, θα αρχίσουν στις 11 το πρωί και θα πραγματοποιηθούν στις παρακάτω τοποθεσίες:

Ωραιόκαστρο: Αλώνια (διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση κακοκαιρίας η εκδήλωση στο Ωραιόκαστρο θα πραγματοποιηθεί στο Κονταξοπούλειο Δημοτικό Γυμναστήριο).

Μελισσοχώρι: Πλατεία

Λητή: Περιοχή Ανεμόμυλοι

Δρυμός: Πλατεία

Νεοχωρούδα: Πάρκο Νεοχωρούδας

Πεντάλοφος: Αυλή Δημοτικού Σχολείου

Ν. Φιλαδέλφεια: Πλατεία

Μεσαίο: Πλατεία

Πετρωτό: Αυλή Δημοτικού Σχολείου

Μονόλοφος: Πλατεία.

Κούλουμα

