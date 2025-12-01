MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Cyber Monday: Συνεχίζονται σήμερα οι μεγάλες προσφορές για αγορές online – Τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές

THESTIVAL TEAM

Μετά το εξαιρετικά δυναμικό τριήμερο των προσφορών της Black Friday, η αγορά κινείται σήμερα στον ρυθμό της Cyber Monday, της μεγάλης παγκόσμιας ημέρας ηλεκτρονικών προσφορών που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον εκατομμυρίων καταναλωτών.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις λιανεμπορίου και οι μεγάλες αλυσίδες ηλεκτρονικού εμπορίου συνεχίζουν τις εκπτώσεις, δίνοντας έμφαση σε προϊόντα τεχνολογίας, μικροσυσκευές, είδη σπιτιού και μόδας.

Έκρηξη στις online αγορές

Οι πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου καταγράφουν αυξημένη κίνηση από τις πρώτες πρωινές ώρες, με τους καταναλωτές να αναζητούν ευκαιρίες και να συγκρίνουν τιμές. Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν σημαντική άνοδο στις αγορές μέσω κινητών συσκευών, ενώ παραμένει υψηλή η ζήτηση για smartphones, laptop, τηλεοράσεις και περιφερειακά υπολογιστών.

Σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, η φετινή Cyber Monday αναμένεται να κινηθεί σε επίπεδα αντίστοιχα ή και υψηλότερα της περσινής, καθώς οι καταναλωτές στρέφονται ολοένα και περισσότερο στο online shopping για να πετύχουν χαμηλότερες τιμές και να αποφύγουν τον συνωστισμό στα καταστήματα.

Πού εντοπίζονται οι μεγαλύτερες εκπτώσεις

Οι σημαντικότερες μειώσεις τιμών εντοπίζονται σε:

  • Προϊόντα τεχνολογίας
  • Οικιακές συσκευές
  • Ρούχα και παπούτσια
  • Gaming και gadgets
  • Αξεσουάρ και μικροηλεκτρονικά

Πολλές επιχειρήσεις, μάλιστα, επεκτείνουν τις προσφορές τους μέχρι τα μεσάνυχτα ή ακόμη και για ολόκληρη την εβδομάδα, υιοθετώντας το μοντέλο της “Cyber Week”.

Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

Οι ειδικοί συμβουλεύουν τους αγοραστές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με:

  • Την αξιοπιστία των ηλεκτρονικών καταστημάτων
  • Τους όρους εγγύησης και επιστροφών
  • Την αυθεντικότητα των προϊόντων
  • Τις υπερβολικά χαμηλές τιμές που ενδέχεται να κρύβουν παγίδες

Συστήνεται, επίσης, η χρήση ασφαλών μεθόδων πληρωμής και η επιβεβαίωση ότι η ιστοσελίδα διαθέτει πιστοποιητικό SSL.

