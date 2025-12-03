“Χτίζοντας γέφυρες συμπερίληψης”: Εκδήλωση στο ΠΑΜΑΚ για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας Ατόμων με Αναπηρία, στις 3 Δεκεμβρίου 2025, η Μονάδα Ισότιμης Πρόσβασης για Άτομα με Αναπηρίες και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες και η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας συνδιοργανώνουν εκδήλωση με θέμα: «Χτίζοντας γέφυρες συμπερίληψης: Πρόσβαση, ισότητα, εθελοντισμός».

Στόχος της εκδήλωσης, η οποία θα διεξαχθεί στην Αίθουσα Συνεδρίων Καθηγητή Ηλία Ι. Κουσκουβέλη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας από τη 1 μ.μ. έως τις 3 μ.μ., είναι η ενίσχυση της ενημέρωσης και της συνειδητοποίησης γύρω από ζητήματα πρόσβασης και συμμετοχής, η ανάδειξη καλών πρακτικών και η ανάπτυξη ενός ουσιαστικού διαλόγου μέσα και πέρα από την πανεπιστημιακή κοινότητα.

Η πρωτοβουλία, η οποία φιλοδοξεί να αποτελέσει αφετηρία για περαιτέρω δράσεις που θα προάγουν μία κουλτούρα σεβασμού, ισότητας και συνεργασίας, απευθύνεται σε φοιτητές και φοιτήτριες, μέλη ΔΕΠ και προσωπικό του Ιδρύματος, σε εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες του χώρου της κοινωνικής ένταξης, καθώς και σε άτομα με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και στις οικογένειές τους. Παράλληλα, είναι ανοικτή σε κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη που επιθυμεί να ενημερωθεί για σύγχρονες προσεγγίσεις που προωθούν την ισότητα και τη συμπερίληψη. Στο τέλος της εκδήλωσης θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Στο πλαίσιο αυτό, η ημερίδα αξιοποιεί τις εμπειρίες και τις οπτικές της Ελευθερίας Καστρινάκη και του Ηλία Μάστορα, οι οποίοι αναδεικνύουν τον ρόλο του εθελοντισμού, της καινοτομίας και του αθλητισμού στη συμπερίληψη, ενώ η εξοικείωση με τη Νοηματική Γλώσσα μέσα από το αντίστοιχο εργαστήριο της Ειρήνης Σοκολάκη προσφέρει στους συμμετέχοντες μια βιωματική κατανόηση της οπτικοκινητικής επικοινωνίας και της σημασίας της ως ισότιμου μέσου έκφρασης.

Όπως επισημαίνουν οι διοργανωτές, «η Μονάδα Ισότιμης Πρόσβασης για Άτομα με Αναπηρίες και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες και η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες που στηρίζουν την ισότιμη συμμετοχή και την ενδυνάμωση όλων των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας. Με στοχευμένες δράσεις υποστήριξης και ευαισθητοποίησης, επιδιώκουν τη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος στο οποίο η πρόσβαση, ο σεβασμός και η συμπερίληψη αποτελούν σταθερές αρχές».

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την Μονάδα Ισότιμης Πρόσβασης για Άτομα με Αναπηρίες και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες στο τηλέφωνο 2310-891.141 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο mip@uom.edu.gr.