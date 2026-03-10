Χρυσοί Σκούφοι 2026: Ένα εστιατόριο στη Θεσσαλονίκη και τέσσερα στη Χαλκιδική ανάμεσα στα κορυφαία της χώρας

Τα κορυφαία εστιατόρια της Ελλάδας βραβεύτηκαν το βράδυ της Δευτέρας 9 Μαρτίου σε μια λαμπερή τελετή όπου απονεμήθηκαν οι «Χρυσοί Σκούφοι», τα σημαντικότερα γαστρονομικά βραβεία της χώρας. Ανάμεσα τους βραβεύτηκαν εστιατόρια της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής.

Η Αθήνα βρέθηκε φέτος με έναν Χρυσό Σκούφο περισσότερο σε σχέση με πέρυσι, μετρώντας 17 βραβευμένα εστιατόρια. Οι τουριστικοί προορισμοί της χώρας συγκέντρωσαν και φέτος υψηλές αξιολογήσεις από τη γευσιγνωστική επιτροπή του θεσμού. Τα νησιά του Αιγαίου έχουν πλέον 14 Χρυσούς Σκούφους (εκ των οποίων οι μισοί βρίσκονται στη Σαντορίνη) ενώ τα Επτάνησα και η Χαλκιδική συμπληρώνουν την εικόνα με 6 και 4 αντίστοιχα βραβευμένα εστιατόρια. Δύο εστιατόρια μπαίνουν για πρώτη φορά στη γαστρονομική ελίτ της χώρας ενώ τέσσερα εστιατόρια που είχαν χάσει τον Χρυσό τους Σκούφο, φέτος τον ξαναπήραν.

Με την τιμητική διάκριση Top Notch βραβεύτηκαν 19 εστιατόρια που βρέθηκαν στα πρόθυρα των Χρυσών Σκούφων αλλά δεν κατάφεραν να αγγίξουν τη βαθμολογία 15 στα 20 (και εδώ έχουμε 4 newentries). Chef Pâtissier 2026 ανακηρύχθηκε ο Γιάννης Κίκιρας, ενώ το Βραβείο Κοινού 2026 απονεμήθηκε στο αθηναϊκό “Sushimou”.

Αναλυτικά τα καλύτερα εστιατόρια της Ελλάδας για το 2026 σύμφωνα με την απονομή των Χρυσών Σκούφων από το Αθηνόραμα:

Οι Χρυσοί Σκούφοι του 2026

Etrusco (17/20) – Κέρκυρα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΥΖΙΝΑ/ Σεφ: Έκτορας Μποτρίνι, Φάνης Χατζηκρίβος

Στο καλύτερο εστιατόριο της Ελλάδας ο Έκτορας Μποτρίνι επιφυλάσσει στην ατμοσφαιρική βεράντα του μια γαστρονομία με υψηλό δείκτη γευστικής έξαψης, τεχνικής δεξιότητας και συναισθηματικής δύναμης. Ο σπουδαίος σεφ συνεχίζει άοκνα τη δημιουργική του περιπλάνηση ανάμεσα στα Επτάνησα και την Ιταλία, και μέσα από το φίλτρο μιας ιδιαιτέρως εκλεπτυσμένης τεχνικής παρουσιάζει ένα σερί από εξαιρετικές σπεσιαλιτέ. Το σέρβις αντάξιο ενός μοντέρνου grand restaurant και εξαιρετική wine list.

Botrini’s Athens (16,5/20) – Αθήνα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΥΖΙΝΑ / Σεφ: Έκτορας Μποτρίνι, Ηλίας Ντούκας

Στην αθηναϊκή του έδρα, ο Έκτορας Μποτρίνι, έχοντας πια στο πλευρό του τον εξαιρετικά ταλαντούχο Ηλία Ντούκα, παρουσιάζει την πιο πρόσφατη εκδοχή της μαγειρικής του φιλοσοφίας σε μια κουζίνα που παραμένει βαθιά προσωπική και αφηγηματική. Μέσα από δύο μενού γευσιγνωσίας ανοίγει έναν σύγχρονο διάλογο με το fine dining του σήμερα, γεφυρώνοντας την ελληνική και την ιταλική γαστρονομία μέσα από μνήμες, τόπους και παραδόσεις.

Delta (16,5/20) – Αθήνα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΥΖΙΝΑ / Σεφ: Γιώργος Παπαζαχαρίας

Ο επικεφαλής σεφ Γιώργος Παπαζαχαρίας δημιουργεί μια κοσμοπολίτικη, conceptual και βιώσιμη κουζίνα με έντονη φυσιολατρική διάθεση, που κινητοποιεί το συναίσθημα μέσα από ένα “αινιγματικό” μενού γευσιγνωσίας γεμάτο εκπλήξεις. Ο βρώσιμος κρίνος με κρεμώδη γαρίδα, το ρύζι σε ζύμωση με γλυκάδια θαλασσινών και το επιδόρπιο τραγανός ηλίανθος με κρέμα ψημένης σφολιάτας και πραλίνα κάστανου συγκαταλέγονται στις δημιουργίες που εντυπωσιάζουν.

Botrini’s Santorini (16/20) – Σαντορίνη

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΥΖΙΝΑ / Executive Chef: Έκτορας Μποτρίνι, Σεφ: Άρης Ρούσσης

Από τις πιο κομψές βεράντες της Οίας, με μοναδική θέα στην Καλντέρα, το εστιατόριο προσφέρει μια fine dining εμπειρία υψηλού επιπέδου. Ο Έκτορας Μποτρίνι εντυπωσιάζει για ακόμη μία φορά παρουσιάζοντας πιάτα με φινέτσα, πρωτοτυπία σύλληψης και τολμηρούς γευστικούς συνδυασμούς, ενώ η προσεγμένη wine list και το εξαιρετικό σέρβις ολοκληρώνουν την εμπειρία. Από το 2026 τη θέση του σεφ αναλαμβάνει ο Γιώργος Σκοπελίτης.

Elements Restaurant (16/20) – Σαντορίνη

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΥΖΙΝΑ / Σεφ: Τάσος Στεφάτος

Στο πολυτελές “Canaves Epitome”, ο βραβευμένος σεφ Τάσος Στεφάτος παρουσιάζει ένα μενού γεμάτο μνήμες και διεθνείς επιρροές, αποδεικνύοντας ότι η δημιουργικότητά του δεν γνωρίζει όρια. Το Corned Beef ξεχωρίζει ως πολυεπίπεδη δημιουργία που αποτυπώνει την υψηλή τεχνική της κουζίνας, ενώ η wine director Ελίνα Δακανάλη προσφέρει μοναδικές οινικές εμπειρίες με σπάνιες ετικέτες από το κελάρι του ξενοδοχείου.

Hervé Restaurant (16/20) – Αθήνα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΥΖΙΝΑ / Σεφ: Ερβέ Προνζάτο, Γρηγόρης Κίκης

Με σύγχρονο ύφος και ιδιαίτερο στιλ, το εστιατόριο ξεδιπλώνει το κόνσεπτ του γύρω από τη μπάρα μιας ανοικτής fine dining κουζίνας. Ο πολυβραβευμένος σεφ Ερβέ Προνζάτο και ο συνεργάτης του Γρηγόρης Κίκης συνδυάζουν δημιουργικά τη γαλλική γαστρονομική κουλτούρα με ασιατικές επιρροές, παρουσιάζοντας ένα μοναδικό μενού γευσιγνωσίας που εξερευνά διαφορετικά γαστρονομικά μονοπάτια.

Lauda (16/20) – Σαντορίνη

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΥΖΙΝΑ / Executive Chef: Emmanuel Renaut, Σεφ: Γιώργος Δόσπρας

Καθώς κατεβαίνεις προς τη θρυλική βεράντα της Οίας, η θέα στην Καλντέρα δημιουργεί το ιδανικό σκηνικό για μια υψηλού επιπέδου γαστρονομική εμπειρία. Ο τριάστερος σεφ Emmanuel Renaut συνδυάζει τη γαλλική γαστρονομική κουλτούρα με επιλεγμένες πρώτες ύλες της Σαντορίνης, δημιουργώντας μια μοντέρνα κουζίνα με δυναμισμό και φινέτσα. Από το 2026 τη θέση του σεφ αναλαμβάνει ο Ορέστης Σωτηρίου.

Pelagos (16/20) – Αθήνα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΥΖΙΝΑ / Σεφ: Luca Piscazzi

Στο βραβευμένο εστιατόριο του “Four Seasons Astir Palace”, ο Luca Piscazzi υπογράφει μια κουζίνα υψηλής ακρίβειας με σαφή θαλασσινό προσανατολισμό. Το μενού ισορροπεί ανάμεσα στη γαλλική κλασική τεχνική και τη σύγχρονη δημιουργικότητα, προσφέροντας πιάτα με καθαρό γευστικό βάθος και άρτια εκτέλεση. Η προσεγμένη wine list και το διακριτικό σέρβις συμπληρώνουν μια εμπειρία διεθνούς επιπέδου.

Squirrel (16/20) – Χαλκιδική

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΥΖΙΝΑ / Σεφ: Βασίλης Μουρατίδης

Με ελάχιστα τραπέζια και θέα στη θάλασσα ανάμεσα στα πεύκα, το γαστρονομικό εστιατόριο του “The Danai” δημιουργεί ένα σκηνικό exclusivity. Ο σεφ Βασίλης Μουρατίδης παρουσιάζει μια τολμηρά εκλεπτυσμένη μοντέρνα κουζίνα με άρτια τεχνική και κορυφαία πρώτη ύλη. Ανάμεσα στα πιάτα που ξεχωρίζουν είναι τα ραβιόλι με στρείδι και παγωμένο ροκφόρ καθώς και η μους φουαγκρά με καραμελωμένο ποπ κορν.

Treehouse (16/20) – Χαλκιδική

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΥΖΙΝΑ / Σεφ: Δημήτρης Παμπόρης

Σε μια ξύλινη βεράντα σκαρφαλωμένη σε πεύκο με θέα στον κόλπο της Βουρβουρούς, το εστιατόριο του “Ekies All Senses Resort” προσφέρει μια εμπειρία που συνδυάζει φύση, αισθητική και υψηλή γαστρονομία. Ο σεφ Δημήτρης Παμπόρης δημιουργεί ένα ευφάνταστο degustation menu με κορυφαίες πρώτες ύλες, αρκετές από τις οποίες προέρχονται από τον κήπο του ξενοδοχείου.

Varoulko Seaside (16/20) – Αθήνα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΥΖΙΝΑ / Σεφ: Λευτέρης Λαζάρου, Γιάννης Υφαντίδης

Σημείο-σταθμός της ελληνικής γαστρονομίας, το θρυλικό εστιατόριο του Λευτέρη Λαζάρου συνεχίζει να γράφει ιστορία στις θάλασσες της γεύσης. Με τον ταλαντούχο Γιάννη Υφαντίδη στο πλευρό του, παρουσιάζει πιάτα που αποτελούν ωδή στους θησαυρούς της ελληνικής θάλασσας, συνδυάζοντας φρεσκότατες πρώτες ύλες, σύγχρονη αισθητική και διαχρονική γαστρονομική αξία.

CTC (15,5/20) – Αθήνα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΥΖΙΝΑ / Executive Chef: Αλέξανδρος Τσιοτίνης, Σεφ: Μανώλης Λέκκα

Το “CTC” του Αλέξανδρου Τσιοτίνη παραμένει ένα από τα πιο συνεπή fine dining εστιατόρια της Αθήνας. Αντλώντας ελεύθερα από ελληνικά και διεθνή classics και συνδυάζοντάς τα με εμπνεύσεις από τα ταξίδια του, το μενού εναλλάσσει signature πιάτα, όπως η σούπα καλαμποκιού με αστακό, με συναρπαστικές νέες ιδέες. Ιδιαίτερη μνεία αξίζουν τα ψωμιά και τα επιδόρπια του Αλέξανδρου Κούφα.

Makris Athens (15,5/20) – Αθήνα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΥΖΙΝΑ / Σεφ: Πέτρος Δήμας

Η ναυαρχίδα των εστιατορίων “Makris” στεγάζεται σε ένα ατμοσφαιρικό οίκημα στον πεζόδρομο της Ερμού, στο Θησείο. Η κουζίνα του βραβευμένου σεφ Πέτρου Δήμα κινείται ελεύθερα και δημιουργικά, στηριγμένη κυρίως σε ελληνικά προϊόντα, πολλά από τα οποία προέρχονται από τη φάρμα του στην Αρχαία Κόρινθο. Ευφάνταστοι συνδυασμοί, προχωρημένη τεχνική και fine dining φινέτσα χαρακτηρίζουν τα πιάτα που ξεδιπλώνονται τόσο à la carte όσο και μέσα από δύο μενού γευσιγνωσίας.

Matsuhisa Athens (15,5/20) – Αθήνα

ΙΑΠΩΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ / Executive Chef: Nobuyuki Matsuhisa, Σεφ: Τόνυ Βρατσάνος, Θωμάς Κουράκος

Η φιλοσοφία της κουζίνας του Nobu αποδίδεται με συνέπεια και ακρίβεια, συνδυάζοντας κορυφαίο sushi με εμβληματικά πιάτα όπως το black cod. Οι σεφ Τόνυ Βρατσάνος και Θωμάς Κουράκος παρουσιάζουν δυνατές σπεσιαλιτέ, από dumplings με γαρίδα Κοιλάδας έως Wagyu A5 στη robata. Το άριστα εκπαιδευμένο σέρβις, τα δημιουργικά κοκτέιλ και η πλούσια λίστα κρασιών ολοκληρώνουν μια εμπειρία υψηλού επιπέδου.

Noble Gourmet (15,5/20) – Ρόδος

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΥΖΙΝΑ / Executive Chef: Γιώργος Τρουμούχης, Σεφ: Σπύρος Κουγιός

Το γαστρονομικό εστιατόριο του “Elysium Resort & Spa” συνέβαλε δυναμικά στην αναγέννηση της ροδίτικης κουζίνας. Ο Ροδίτης σεφ Γιώργος Τρουμούχης και η ομάδα του, με επικεφαλής τον ταλαντούχο Σπύρο Κουγιό, δημιουργούν τέσσερα μενού γευσιγνωσίας όπου κάθε πιάτο αφηγείται μια ιστορία. Τοπικές συνταγές που περνούν από γενιά σε γενιά επανερμηνεύονται με σύγχρονη, δημιουργική ματιά και υψηλή τεχνική.

Patio (15,5/20) – Αθήνα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΥΖΙΝΑ / Σεφ: Παναγιώτης Γιακαλής

Στην εσωτερική αυλή του “The Margi”, ο βραβευμένος executive chef του ξενοδοχείου Παναγιώτης Γιακαλής παρουσιάζει τη σύγχρονη γαστρονομική του πρόταση μέσα από δύο μενού γευσιγνωσίας. Τα πιάτα συνδυάζουν υψηλή τεχνική, φινέτσα και καλοζυγισμένες εντάσεις, δημιουργώντας μια εμπειρία με έντονο fine dining χαρακτήρα. Τα επιδόρπια του ταλαντούχου chef pâtissier Μανώλη Στήθου κρατούν τον γαστρονομικό πήχη ψηλά μέχρι το τέλος.

Selene (15,5/20) – Σαντορίνη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΥΖΙΝΑ / Executive Chef: Έκτορας Μποτρίνι, Σεφ: Θωμάς Μπόσμος

Στο θρυλικό εστιατόριο της Σαντορίνης, που φιλοξενείται στο “Katikies Garden”, ο Έκτορας Μποτρίνι παρουσιάζει μια σύγχρονη ελληνική κουζίνα με έμφαση στα υλικά του νησιού. Η εμπειρία εκτυλίσσεται στην περίκλειστη αυλή με τις τοξωτές καμάρες και τους φοίνικες, όπου σερβίρονται πιάτα με δημιουργική ματιά και βαθιά γευστικότητα. Πολύ καλό σέρβις, προσεγμένη οινική επιμέλεια και επιδόρπια του pastry chef Γιάννη Κίκιρα ολοκληρώνουν την εμπειρία.

Soil (15,5/20) – Αθήνα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΥΖΙΝΑ / Σεφ: Τάσος Μαντής

Στα σύνορα Παγκρατίου και Μετς, σε ένα υπέροχο νεοκλασικό του 1925, ο σεφ-πατρόν Τάσος Μαντής εξελίσσει το υψηλών προδιαγραφών γαστρονομικό του όραμα. Ο επισκέπτης γνωρίζει την βαθιά προσωπική και γήινη κουζίνα του μέσα από εμπνευσμένες συνθέσεις που αξιοποιούν προχωρημένες τεχνικές και δημιουργική φαντασία, πάντα με γνώμονα τη φιλοσοφία της βιωσιμότητας.

Σπονδή (15,5/20) – Αθήνα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΥΖΙΝΑ / Executive Chef: Arnaud Bignon, Σεφ: Μανώλης Δεμέτζος

Το εστιατόριο που έχει γράψει ιστορία στο αθηναϊκό fine dining απλώνει την πολυτελή art de la table του στις πέτρινες αίθουσες και στην κομψή αυλή του νεοκλασικού της οδού Πύρρωνος. Ο βραβευμένος σεφ Arnaud Bignon δημιουργεί μια φίνα μοντέρνα κουζίνα με εποχικό χαρακτήρα και γαλλικό υπόβαθρο, εμπλουτισμένη με διακριτικά ασιατικά στοιχεία. Εξαιρετική επιλογή τυριών στο κλασικό τρόλεϊ, εμβληματική κάβα και έμπειρο σέρβις συμπληρώνουν την εμπειρία.

Tudor Hall (15,5/20) – Αθήνα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΥΖΙΝΑ / Executive Chef: Αστέριος Κουστούδης, Σεφ: Νίκος Λειβαδιάς

Με ατού τη διαχρονική μεγαλοπρέπεια και τη μοναδική θέα στην Αθήνα από ψηλά, το εστιατόριο στην κορυφή του “King George” παραμένει σταθερά σε υψηλές γευστικές επιδόσεις. Ο χαρισματικός σεφ Νίκος Λειβαδιάς και ο executive chef Αστέριος Κουστούδης παρουσιάζουν μια υψηλού επιπέδου πρόταση που συνδυάζει τεχνική αρτιότητα, ωριμότητα και σιγουριά στη γεύση.

Aleria (15/20) – Αθήνα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΥΖΙΝΑ / Σεφ: Γκίκας Ξενάκης

Η πολυτέλεια συναντά την αρχοντιά του αναπαλαιωμένου νεοκλασικού του Μεταξουργείου σε ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά εστιατόρια της πόλης. Η κουζίνα του πολυβραβευμένου σεφ Γκίκα Ξενάκη αντλεί έμπνευση από το ελληνικό ρεπερτόριο και το αποδίδει με σύγχρονες τεχνικές και ευρηματικούς συνδυασμούς. Ο σεβασμός στην εποχικότητα και η έντονη γευστική ταυτότητα χαρακτηρίζουν τα πιάτα, ενώ η εξαιρετική λίστα κρασιών και το έμπειρο σέρβις ολοκληρώνουν την εμπειρία.

Anama (15/20) – Γιάλοβα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΥΖΙΝΑ / Σεφ: Χρύσανθος Καραμολέγκος

Στο άλλοτε οινοποιείο του ιστορικού συνεταιρισμού κορινθιακής σταφίδας, ο βραβευμένος σεφ Χρύσανθος Καραμολέγκος δημιούργησε το προσωπικό του εστιατόριο-όραμα. Σε αυτό το ιδιαίτερο σκηνικό παρουσιάζει πιάτα με έντονη προσωπικότητα και γεύσεις φιλτραρισμένες μέσα από τη δική του ιδιοσυγκρασιακή μαγειρική ματιά. Ξεχωρίζουν δημιουργίες όπως τα φρέσκα χτένια με χούμους και σιρόπι λάιμ, η μακαρονάδα με καβούρι και το χταπόδι σχάρας με μπαμπαγκανούς.

Andromeda (15/20) – Χαλκιδική

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΥΖΙΝΑ / Σεφ: Βασίλης Μουρατίδης

Στο κεντρικό εστιατόριο του ξενοδοχείου “The Danai”, ο Βασίλης Μουρατίδης παρουσιάζει μια εκλεπτυσμένη εκδοχή σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. Η τεχνική ακρίβεια και οι προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες δίνουν πιάτα ισορροπημένα και εκφραστικά, όπως το μαρινάτο σκουμπρί ή η πεσκανδρίτσα με καλαμάρι. Τα επιδόρπια του Σπύρου Πεδιαδιτάκη αποτελούν ένα αυτόνομο, υψηλού επιπέδου κεφάλαιο της εμπειρίας.

Baos (15/20) – Μύκονος

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΥΖΙΝΑ / Σεφ: Παναγιώτης Τσουκάτος

Η μαγευτική θέα στη Χώρα της Μυκόνου και η προσεγμένη art de la table δημιουργούν ένα φιλόξενο σκηνικό στο βραβευμένο εστιατόριο του ξενοδοχείου “Myconian Korali”. Ο σεφ Παναγιώτης Τσουκάτος, συμπληρώνοντας δέκα χρόνια στο τιμόνι της κουζίνας, παρουσιάζει δημιουργίες με φαντασία και τεχνική αρτιότητα, όπως το καπνιστό σκουμπρί σε ζωμό ντομάτας με αγουρέλαιο και βασιλικό και ο πολυδιάστατος αστακός με πουρέ καλαμποκιού και χαβιάρι.

Βενετσιάνικο Πηγάδι (15/20) – Κέρκυρα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΥΖΙΝΑ / Executive Chef: Γιάννης Βλάχος, Σεφ: Σπύρος Αγιούς

Ρομαντικό σκηνικό με τα τραπέζια απλωμένα γύρω από το βενετσιάνικο πηγάδι που δεσπόζει στη μικρή πλατεία της Κρεμαστής, στην Παλιά Πόλη της Κέρκυρας. Η γαστρονομική πρόταση έχει μοντέρνο ελληνικό χαρακτήρα και επαναπροσεγγίζει εμβληματικές κερκυραϊκές και ελληνικές σπεσιαλιτέ με σοφιστικέ τρόπο. Πολύ καλό σέρβις και εντυπωσιακή λίστα κρασιών, ενώ από το 2026 τη θέση του σεφ αναλαμβάνει ο Κώστας Κούφαλης.

Botrini’s Mykonos (15/20) – Μύκονος

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΥΖΙΝΑ / Executive Chef: Έκτορας Μποτρίνι, Σεφ: Μιχάλης Μπίρτσιος

Στο καλοκαιρινό σκηνικό του “Katikies Mykonos”, η δημιουργική κουζίνα του Έκτορα Μποτρίνι ξεδιπλώνεται μέσα από signature πιάτα γεμάτα φινέτσα και φαντασία. Ανάμεσά τους το λεπτοδουλεμένο gastro-esperanto με τραγανό φύλλο, κολοκυθάκι και καρίκι Τήνου ή ο αστακός με φρέσκο σύκο, συκομαΐδα και τηνιακή λούζα. Υψηλού επιπέδου επιδόρπια και αξιόλογη συλλογή οίνων ολοκληρώνουν την εμπειρία, ενώ από το 2026 τη θέση του σεφ αναλαμβάνει ο Βασίλης Παπαδόπουλος.

Bubo Fine Dining Restaurant (15/20) – Χαλκιδική

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΥΖΙΝΑ / Σεφ: Δημήτρης Παμπόρης

Στο κύριο εστιατόριο του “Ekies All Senses Resort”, ο Δημήτρης Παμπόρης εκφράζει μια σύγχρονη ελληνική κουζίνα με καθαρές αναφορές στην παράδοση και γενναιόδωρη νοστιμιά. Με υλικά από το μποστάνι του ξενοδοχείου και επιλεγμένους παραγωγούς, τα πιάτα αναδεικνύουν την πρώτη ύλη με φινέτσα, όπως το ταρτάρ σκορπίνας ή το καλαμάρι “καρμπονάρα”, συνθέτοντας ένα προσωπικό και ευανάγνωστο γαστρονομικό ύφος.

Ches (15/20) – Ίος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΥΖΙΝΑ / Executive Chef: Αλέξανδρος Τσιοτίνης, Σεφ: Σπύρος Τζίλης

Στο “Calilo Luxury Hotel”, σε μία από τις ομορφότερες παραλίες της Ίου, παρουσιάζεται ένα γαστρονομικό concept ευφυές, πρωτότυπο και απολύτως ελληνικό. Δημιουργημένο από τον βραβευμένο σεφ Αλέξανδρο Τσιοτίνη και εκτελεσμένο από τον resident chef Σπύρο Τζίλη, το μενού ταξιδεύει τον επισκέπτη σε δέκα νησιά του Αιγαίου μέσα από εμβληματικές παραδοσιακές συνταγές που επαναπροσδιορίζονται με τόλμη, κομψότητα και άψογη τεχνική.

Fiore (15/20) – Ζάκυνθος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΥΖΙΝΑ / Executive Chef: Νίκος Ισπυρούδης, Σεφ: Γιάννης Μπίνκας

Το γαστρονομικό εστιατόριο του “Lesante Cape Resort & Villas” σκηνογραφείται σε ένα κομψό ξύλινο ντεκ πάνω στο κύμα που θυμίζει πολυτελές γιοτ εν πλω. Ο executive chef Νίκος Ισπυρούδης και ο head chef Γιάννης Μπίνκας συνθέτουν ένα ενδιαφέρον γευστικό αφήγημα που αντλεί έμπνευση από την κουζίνα της Ζακύνθου και των Επτανήσων, αποδίδοντάς την με σύγχρονη μαγειρική ματιά.

GB Roof Garden (15/20) – Αθήνα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΥΖΙΝΑ / Executive Chef: Αστέριος Κουστούδης, Σεφ: Γιάννης Ροκανάς

Λάμψη, αρχοντιά και μητροπολιτική ατμόσφαιρα χαρακτηρίζουν το εμβληματικό εστιατόριο της “Μεγάλης Βρεταννίας”. Ο πολυβραβευμένος executive chef Αστέριος Κουστούδης και ο νέος επικεφαλής σεφ Γιάννης Ροκανάς παρουσιάζουν ένα δημιουργικό μενού που προσεγγίζει κλασικές ιδέες με σύγχρονη ματιά και κοσμοπολίτικη διάθεση. Ο σομελιέ Βαγγέλης Ψωφίδης προτείνει εξαιρετικούς οινικούς συνδυασμούς από την εντυπωσιακή κάβα του εστιατορίου.

Lycabettus Restaurant (15/20) – Σαντορίνη

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΥΖΙΝΑ / Executive Chef: Χρήστος Καραγιάννης, Σεφ: Πέτρος Brandeburg

Κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα και διακριτική πολυτέλεια συνοδεύουν το μενού του Χρήστου Καραγιάννη, το οποίο συνδυάζει γαλλική φινέτσα, τεχνική αρτιότητα και βαθιά νοστιμιά. Η πανακότα φουαγκρά με σορμπέ και τζελ ροδάκινο, καπνιστό χέλι, λεμόνι και καραμελωμένα πεκάν αποτελεί μια κορυφαία στιγμή της εμπειρίας. Απόλυτο highlight παραμένουν η εξαιρετική λίστα κρασιών και η θέα που κόβει την ανάσα σε ένα από τα ομορφότερα σημεία της Οίας.

Makris Corfu (15/20) – Κέρκυρα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΥΖΙΝΑ / Executive Chef: Πέτρος Δήμας

Στο γαστρονομικό εστιατόριο του “Domes Miramare” με πανοραμική θέα στο Ιόνιο, απολαμβάνει κανείς τη φίνα κουζίνα του βραβευμένου Πέτρου Δήμα. Η δημιουργική του προσέγγιση ξεχωρίζει για τους εκλεπτυσμένους συνδυασμούς και τη σύγχρονη ματιά στην πρώτη ύλη. Το λαβράκι με ταλιατέλες σουπιάς και σάλτσα βουτύρου με χαβιάρι και σαμπάνια αποτελεί μια από τις καλύτερες στιγμές του μενού, ενώ τα προσεγμένα επιδόρπια και οι εύστοχοι οινικοί συνδυασμοί ολοκληρώνουν τη fine dining εμπειρία.

Matsuhisa Mykonos (15/20) – Μύκονος

ΙΑΠΩΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ/ Executive chef: Nobuyuki Matsuhisa, Σεφ: Ανδρέας Τσέλος, Αμάντα Θανάτη

Κομψότητα και κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα διακρίνουν το ρεστοράν που αγαπούν να επισκέπτονται οι διεθνείς επισκέπτες της Μυκόνου αλλά και ο ίδιος ο σεφ Nobu Matsuhisa. Η παγκοσμίως διάσημη φιλοσοφία του που παντρεύει τις ιαπωνικές βάσεις με τις λατινοαμερικάνικες επιρροές ξεδιπλώνεται γύρω από την all time classic πισίνα του ξενοδοχείου “Belvedere” με τους φοίνικες, την πλούσια βλάστηση και τα κομψά στρωμένα τραπέζια.

Matsuhisa Paros (15/20) – Πάρος

ΙΑΠΩΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ/ Executive chef: Nobuyuki Matsuhisa, Σεφ: Μάριος Σκεπασιανός, Cristian-Jay Adriano

Η fusion κουζίνα του Nobu Matsuhisa αποδίδεται με ακρίβεια και φρεσκάδα στο open air περιβάλλον του ξενοδοχείου “AvantMar”. Ο Μάριος Σκεπασιανός στα ζεστά και ο Cristian-Jay Adriano στα κρύα πιάτα δουλεύουν εξαιρετική πρώτη ύλη σε sushi υψηλού επιπέδου, διαχρονικά signature και νέες ιδέες με μεσογειακά και νοτιοαμερικάνικα twists. Το άρτιο σέρβις υποστηρίζει ιδανικά την εμπειρία.

Melia (15/20) – Ζάκυνθος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΥΖΙΝΑ/ Executive chef: Στέλιος Καραβάς, Σεφ: Βασίλης Κρανιάς

Υπό την εποπτεία του executive chef του ξενοδοχείου “Lesante Blue”, Στέλιου Καραβά, ο ταλαντούχος head chef Βασίλης Κρανιάς προτείνει πιάτα που προσφέρουν μια φρέσκια ματιά σε παραδοσιακές επτανησιακές συνταγές και παντρεύουν επιλεγμένες πρώτες ύλες με σύγχρονες τεχνικές. Ιδιαίτερης φινέτσας η μελιτζάνα σκορδοστούμπι, εξαιρετικό το μπαρμπούνι σαβόρο γεμιστό με καραβίδα και πρωτότυπο το αρνάκι λαδορίγανη σε μπόλια με πουρέ πατάτας και ζωμό με γλυκάδια.

Onuki Athens (15/20) – NEW ENTRY – Αθήνα

ΙΑΠΩΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ/ Σεφ: Σταμάτης Σκριάπας

Το πρώτο εστιατορικό opening του “The Ilisian” έχει μητροπολιτική αύρα, έναν εξόχως φροντισμένο χώρο και ωραία θέα στην εντυπωσιακή πισίνα. Η γαστρονομική ταυτότητα αντλεί έμπνευση από διαφορετικές περιοχές της Ιαπωνίας με umami δημιουργίες που επαναπροσεγγίζουν κλασικές συνταγές, ενώ τα υλικά επιλέγονται με βάση την εποχικότητα και αντιμετωπίζονται με σεβασμό και ακρίβεια.



Onuki Costa Navarino (15/20) – Πύλος

ΙΑΠΩΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ/ Σεφ: Σταμάτης Σκριάπας

Κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα, μια απλόχωρη βεράντα με θέα στη θάλασσα και κομψοί χώροι με καθαρές γραμμές δημιουργούν αίσθηση μοντέρνας πολυτέλειας στο ιαπωνικό εστιατόριο της “Costa Navarino”. Ο έμπειρος σεφ Σταμάτης Σκριάπας παρουσιάζει ένα δημιουργικό πανόραμα ιαπωνικών γεύσεων που κρατούν ατόφια τα μινιμαλιστικά χαρακτηριστικά της κουζίνας, με εξαιρετικά κοψίματα και πρώτη ύλη υψηλού επιπέδου.

Petra Restaurant (15/20) – Σαντορίνη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΥΖΙΝΑ/ Executive chef: Τάσος Στεφάτος, Σεφ: Γιώργος Γεωργιάδης

Δείπνο γύρω από την ατμοσφαιρικά φωτισμένη πισίνα και πανοραμική θέα στην Καλντέρα στη ρομαντική αυλή του “Canaves Oia Suites”, που σχεδόν κρέμεται στα ηφαιστειογενή βράχια της Οίας. Το εστιατόριο παρουσιάζει μια μοντέρνα εκδοχή της ελληνικής γεύσης με εντυπωσιακά σε σύνθεση και εμφάνιση πιάτα.

Prosilio (15/20) – Ζάκυνθος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΥΖΙΝΑ/ Σεφ: Κρύστη Καραγεώργου

Στην καρδιά της πόλης της Ζακύνθου, η αυλή ενός παλαιού αρχοντικού έχει μεταμορφωθεί σε ανθισμένο κήπο που φιλοξενεί ένα κομψό εστιατόριο. Η Κρύστη Καραγεώργου παρουσιάζει μια ξεχωριστή σύγχρονη ζακυνθινή και ευρύτερα επτανησιακή κουζίνα που χρόνο με το χρόνο γίνεται πιο εκφραστική, άμεση και βιωματική.

Salonika Restaurant & Bar (15/20) – Θεσσαλονίκη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΥΖΙΝΑ/ Σεφ: Σωτήρης Ευαγγέλου

Η λαμπερή σάλα και η βεράντα του εστιατορίου στο “Makedonia Palace” με την πανοραμική θέα στον Θερμαϊκό αποτελούν ιδανικό σκηνικό για τον σεφ Σωτήρη Ευαγγέλου και τη βαθιά νόστιμη μαγειρική του, που αγκαλιάζει την ελληνική κουζίνα με εμβληματικά υλικά της παράδοσης αλλά και κλασικές αξίες χωρίς σύνορα.

Seeds (15/20) – Αθήνα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΥΖΙΝΑ/ Σεφ: Δήμος Σαμουράκης

Ο σεφ-πατρόν Δήμος Σαμουράκης στρώνει ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον μοντέρνο fine dining τραπέζι με δημιουργικές ιδέες και πιάτα με φινέτσα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η signature κολοκύθα με σάλτσα μελάσας και τρούφα, το καλαμάρι μισό ψημένο και μισό ωμό με λάχανο savoy και σάλτσα αμυγδάλου και η φραγκόκοτα με σάλτσα Perigueux.

The Private Kitchen (15/20) – Πύλος

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΥΖΙΝΑ/ Σεφ: Bertrand Valegeas

Στο exclusive γαστρονομικό εστιατόριο του “Mandarin Oriental, Costa Navarino” οι επισκέπτες κάθονται σε μία από τις 16 θέσεις γύρω από την ανοικτή κουζίνα και παρακολουθούν τη δημιουργία κάθε πιάτου. Ο σεφ Bertrand Valegeas παρουσιάζει ένα μοναδικό μενού γευσιγνωσίας που αποτυπώνει τη σύγχρονη γαστρονομική του προσέγγιση με γαλλική βάση και εξαιρετικές πρώτες ύλες.

Varoulko Santorini (15/20) – Σαντορίνη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΥΖΙΝΑ/ Executive chef: Λευτέρης Λαζάρου, Σεφ: Ηλίας Τσικρίκης

Σε ένα από τα πιο προνομιακά σημεία της Καλντέρας στο Ημεροβίγλι, η σαντορινιά εκδοχή του εμβληματικού “Varoulko” απλώνει τα τραπέζια της στο κομψό σκηνικό της πισίνας του “Grace Hotel”. Η signature θαλασσινή κουζίνα του Λευτέρη Λαζάρου ξεδιπλώνεται με δημιουργικότητα και τόλμη.

Veri Table (15/20) – NEW ENTRY – Αθήνα

ΓΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ/ Σεφ: Alain Parodi

Ένα αυθεντικό γαλλικό bistro με chef-patron τον Alain Parodi. Πιστός στον γαστρονομικό κλασικισμό της γαλλικής κουζίνας, παρουσιάζει πιάτα όπως κόκκινες γαρίδες με πουρέ γλυκοπατάτας, boudin με χτένια Saint-Jacques και πουρέ μαϊντανού, τερίνα φουαγκρά με κυδώνι και λαγό à la royale.

Yēvo (15/20) – Μύκονος

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΥΖΙΝΑ/ Σεφ: Άγγελος Μπακόπουλος

Το εστιατόριο του “Bill & Coo” βρίσκεται σε έναν από τους κομψότερους open-air χώρους της Μυκόνου. Τα πιάτα του Άγγελου Μπακόπουλου αναδεικνύουν κυρίως ελληνικές πρώτες ύλες μέσα από δημιουργικούς αλλά ισορροπημένους συνδυασμούς και άρτια τεχνική, ενώ τα επιδόρπια και το wine pairing ολοκληρώνουν τη fine dining εμπειρία.

Τα βραβεία Top Notch για το 2026

Agora – NEW ENTRY – Σύμη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΥΖΙΝΑ/ Σεφ: Χρήστος Σιδηρόπουλος

Στη Σύμη και σε μία όμορφα διαμορφωμένη ταράτσα του boutique ξενοδοχείου “The Old Market”, το εστιατόριο φιλοδοξεί να εντάξει το νησί των Τριών Χαρίτων στο γαστρονομικό ραντάρ της χώρας. Ο σεφ Χρήστος Σιδηρόπουλος, με εμπειρία σε κορυφαίες κουζίνες σε Λονδίνο και Αθήνα, καταθέτει τη δική του ελληνόστροφη πρόταση για το fine dining με σύγχρονη και δημιουργική ματιά.

Avant Garden (Top Notch) – Σύρος

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΥΖΙΝΑ/ Σεφ: Κωνσταντίνος Μπουραντάς

Στην ατμοσφαιρική εσωτερική αυλή του πέτρινου αρχοντικού του 1830, απέναντι από το θέατρο Απόλλων, ο σεφ-ιδιοκτήτης Κωνσταντίνος Μπουραντάς σερβίρει μια φίνα προσωπική κουζίνα με σύνθετα πιάτα όπου τα εξαιρετικά υλικά, η ισορροπία και η άψογη τεχνική υπηρετούν τη νοστιμιά. Πολλές αναφορές σε ελληνικές γεύσεις και χρήση τοπικών προϊόντων συνδυάζονται με διεθνή στοιχεία σε ένα μενού που αλλάζει ακολουθώντας τις εποχές.

Clochard – Θεσσαλονίκη

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΥΖΙΝΑ/ Σεφ: Σωτήρης Μαντζαράκης

Το Clochard βρίσκεται σε έναν σύγχρονα αστικό χώρο στο ισόγειο του ξενοδοχείου “Excelsior”. Ο σεφ Σωτήρης Μαντζαράκης προτείνει ένα σύγχρονο μενού με έμπνευση από τη γαλλική κουζίνα. Οι εξαιρετικές πρώτες ύλες μετατρέπονται σε πιάτα που ξεχωρίζουν, όπως οι καραβίδες με ριγκατόνι, beurre blanc και αυγοτάραχο ή τα βασιλικά χτένια με σάλτσα σαμπάνιας, ενώ το Tornedos Rossini αποτελεί πιάτο-σήμα κατατεθέν.

Dex.Silo.01 – Κουρούτα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΥΖΙΝΑ/ Executive chef: Γκίκας Ξενάκης, Σεφ: Σταύρος Κούσης

Στο γαστρονομικό εστιατόριο του ξενοδοχείου “Dexamenes Seaside” στην παραλία της Κουρούτας, τα τραπέζια απλώνονται μέσα σε μια παλιά δεξαμενή κρασιού δημιουργώντας μια ιδιαίτερα εμβυθιστική εμπειρία. Η μοντέρνα ελληνική κουζίνα του Γκίκα Ξενάκη, που εκτελείται με ακρίβεια από τον Σταύρο Κούση, αντλεί έμπνευση από την περιοχή και τα τοπικά προϊόντα.

Dionysos – Κρήτη

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΥΖΙΝΑ/ Σεφ: Albert Hazma

Οι ροτόντες με λινά τραπεζομάντιλα κάτω από τα δέντρα, η απαλή ζωντανή μουσική, οι πέτρινες καμάρες και το λευκό εκκλησάκι δημιουργούν ένα ιδιαίτερα ρομαντικό σκηνικό στο ξενοδοχείο “Elounda Beach”. Η σύγχρονη κουζίνα του Albert Hazma εκφράζεται με φινετσάτα πιάτα όπως η βελουτέ καλαμποκιού με τραγανή καραβίδα και το ριζότο με αγκινάρες Ιερουσαλήμ, γκοργκοντζόλα και φράουλες.

Ex Machina – Αθήνα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΥΖΙΝΑ/ Σεφ: Άνταμ Κοντοβάς

Η κουζίνα του Άνταμ Κοντοβά χαρακτηρίζεται από καινοτόμους συνδυασμούς και fusion πνεύμα. Το ταρτάρ γαρίδας με πούδρα παστουρμά σε φύλλο shiso και το άψογα ψημένο χτένι με υφές παντζαριού και χειροποίητο μπέικον αποτυπώνουν την out of the box προσέγγιση του δημιουργού.

Fresco – Χαλκιδική

ΙΤΑΛΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ, Executive chef: Έκτορας Μποτρίνι/ Σεφ: Νίκος Παπαστεργίου, Γιώργος Τσαμούρης

Με θέα το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα της Χαλκιδικής, το εστιατόριο στο “Sani Dunes” συνδυάζει κομψότητα και ρομαντική ατμόσφαιρα. Το μενού του Έκτορα Μποτρίνι αποτελεί φόρο τιμής στην ιταλική κουζίνα με μοντέρνες γεύσεις, καινοτόμες ιδέες και δημιουργικές αναθεωρήσεις κλασικών πιάτων.

Grandma’s – Ίος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΥΖΙΝΑ/ Executive chef: Σωτήρης Ευαγγέλου, Σεφ: Αλκιβιάδης Παπαδόπουλος

Στην arty βεράντα του ξενοδοχείου “Liostasi”, το εστιατόριο προσφέρει μια εκλεπτυσμένη γαστρονομική εμπειρία εμπνευσμένη από την κυκλαδίτικη κουζίνα. Ξεχωρίζουν πιάτα όπως η κακκαβιά με βλάχο, ο ροφός φρικασέ με σελινόριζα και πράσο αυγολέμονο και το νιώτικο κατσικάκι με πουρέ μελιτζάνας.

Hellas – Ρόδος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΥΖΙΝΑ, Σεφ: Κυριάκος Ιακωβίδης, Ειρήνη Γιωργουδιού

Σε μια φροντισμένη αυλή στους Πεύκους, το εστιατόριο παρουσιάζει ένα δημιουργικό μενού που πατά στην τοπική ροδίτικη κουζίνα και εμπλουτίζεται με προσωπικές μνήμες και τοπικά προϊόντα. Ξεχωρίζουν το αρνάκι βλύχενο, τα γιαπράκια με θαλασσινά και το γαριδάκι Ροσόλ.

Kamares – Χαλκιδική

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΥΖΙΝΑ/ Executive chef: Αλέξανδρος Τσιοτίνης, Σεφ: Θάνος Γιαννακός

Στο εστιατόριο του “Eagles Palace”, με θέα στη θάλασσα και στο νησί της Αμμουλιανής, ο Αλέξανδρος Τσιοτίνης υπογράφει ένα δημιουργικό μενού που βασίζεται στην εποχικότητα και τη μεσογειακή φρεσκάδα, με συνδυασμούς τολμηρούς και απρόσμενους.