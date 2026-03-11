MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Χρήστος Βαλαβανίδης: Στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας σήμερα το τελευταίο “αντίο” στον σπουδαίο ηθοποιό

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι θα πουν σήμερα το τελευταίο «αντίο» στον Χρήστο Βαλαβανίδη.

Ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 82 ετών, το βράδυ της Παρασκευής 6 Μαρτίου. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε πρόβλημα με την υγεία του και συγκεκριμένα με την καρδιά του.

Την είδηση για την αποτέφρωση έκανε γνωστή ο Σπύρος Μπιμπίλας με μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Όπως αναφέρει σε αυτή: «Θα αποχαιρετήσουμε με θλίψη και σεβασμό τον αγαπημένο μας και σπουδαίο Χρήστο Βαλαβανίδη την Τετάρτη στις 12.30 από το αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας. Δημοσιεύω αυτή τη φωτογραφία από την περίοδο της μεγάλης κρίσης του κορωνοϊού τότε που ο Χρήστος μαζί με την αγαπημένη του σύζυγο Ασπασία Κραλλη έφερναν καρβέλια ψωμί στα γραφεία του ΤΑΣΕΗ για να τα μοιράσουμε σε ηθοποιούς, ψωμί που ζύμωναν και έψηναν οι ίδιοι στο σπίτι τους. Καλό σου ταξίδι Χρήστο μας».

Χρήστος Βαλαβανίδης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΥΓΕΙΑ 1 ώρα πριν

Έντεκα απρόσμενες αιτίες που αυξάνουν την ορμόνη του στρες

ΖΩΔΙΑ 6 ώρες πριν

Ένα μόνο ζώδιο θα προσελκύσει εντυπωσιακές ευκαιρίες και μεγάλες ανατροπές μέχρι τον Απρίλιο του 2026

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 20 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Μπήκαν σε χωράφι και έκλεψαν καλώδιο 200 μέτρων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 9 ώρες πριν

Νατσιός: Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ προκάλεσε στη χώρα τεράστια και ανεπανόρθωτη οικονομική ζημιά

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 16 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: ΕΔΕ μετά τις καταγγελίες για τον θάνατο της εκπαιδευτικού Σοφίας Χρηστίδου

ΔΙΕΘΝΗ 10 ώρες πριν

Ρωσία: Έξι νεκροί και 37 τραυματίες από την ουκρανική πυραυλική επίθεση στην περιοχή Μπριάνσκ