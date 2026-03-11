Χρήστος Βαλαβανίδης: Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο αντίο στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας – Δείτε εικόνες

Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι έχουν συγκεντρωθεί στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας για να πουν το τελευταίο «αντίο» τον Χρήστο Βαλαβανίδη.

Ο εκλιπών ηθοποιός έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Παρασκευής 6 Μαρτίου, σε ηλικία 82 ετών. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε πρόβλημα με την υγεία του και συγκεκριμένα με την καρδιά του.

Όπως αναφέρει το protothema.gr, η σύζυγος του Χρήστου Βαλαβανίδη, Ασπασία Κράλλη, αποχαιρετά τον ηθοποιό ανάμεσα σε συναδέλφους τους, όπως ο Δημήτρης Πιατάς και Δημήτρης Φραγκιόγλου.

Δείτε φωτογραφίες του Intime: