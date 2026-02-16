MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Χωρίς ταξί για δύο ημέρες η Θεσσαλονίκη λόγω 48ωρης απεργίας των ιδιοκτητών

|
THESTIVAL TEAM

Χωρίς ταξί θα μείνει για δύο μέρες αυτή την εβδομάδα η Θεσσαλονίκη καθώς οι ιδιοκτήτες τους αποφάσισαν να προχωρήσουν σε νέα 48ωρη απεργία στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση από το Σωματείο Ταξί Θεσσαλονίκης, η 48χρωρη απεργία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 18 και την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, “όταν και τελειώνει η διαβούλευση του νομοσχεδίου”

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα αιτήματά τους είναι τα εξής:

Α)Παράταση της υποχρεωτικότητας της ηλεκτροκίνησης

Β)Απόσυρση του άρθρου 52 που δίνει διευκολύνσεις στα ΙΧ-ΒΑΝ…

Γ)Επαναφορά ποινικού μητρώου γενικής χρήσης.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 7 ώρες πριν

Κίνα: Οκτώ νεκροί εξαιτίας έκρηξης πυροτεχνημάτων

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 7 ώρες πριν

Κεντρική Μακεδονία: Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία λόγω βροχόπτωσης και κατολισθήσεων

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 19 ώρες πριν

Καισαριανή: Βανδάλισαν το μνημείο των 200 εκτελεσθέντων μετά την αποκάλυψη των ιστορικών φωτογραφιών – Δείτε φωτογραφίες

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Η παραγωγός της σειράς “Τεχεράνη” είναι η Ισραηλινή που βρέθηκε νεκρή σε ξενοδοχείο της Αθήνας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

ΣΥΡΙΖΑ κατά Μητσοτάκη: Δεν έκανε μια αναφορά στο “τιρκουάζ” σκάνδαλο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 19 ώρες πριν

Μενδώνη: Η Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη υπήρξε εμβληματική προσωπικότητα της μεταπολιτευτικής Ελλάδας