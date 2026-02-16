Χωρίς ταξί για δύο ημέρες η Θεσσαλονίκη λόγω 48ωρης απεργίας των ιδιοκτητών
THESTIVAL TEAM
Χωρίς ταξί θα μείνει για δύο μέρες αυτή την εβδομάδα η Θεσσαλονίκη καθώς οι ιδιοκτήτες τους αποφάσισαν να προχωρήσουν σε νέα 48ωρη απεργία στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση από το Σωματείο Ταξί Θεσσαλονίκης, η 48χρωρη απεργία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 18 και την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, “όταν και τελειώνει η διαβούλευση του νομοσχεδίου”
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα αιτήματά τους είναι τα εξής:
Α)Παράταση της υποχρεωτικότητας της ηλεκτροκίνησης
Β)Απόσυρση του άρθρου 52 που δίνει διευκολύνσεις στα ΙΧ-ΒΑΝ…
Γ)Επαναφορά ποινικού μητρώου γενικής χρήσης.
