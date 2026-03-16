Χωρίς ταξί αύριο η Θεσσαλονίκη – 24ωρη απεργία από τους ιδιοκτήτες

Χωρίς ταξί θα μείνει αύριο η Θεσσαλονίκη, με τους ιδιοκτήτες τους να προχωρούν σε 24ωρη απεργία.

Οι ιδιοκτήτες των ταξί αντιδρούν στο νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των Μεταφορών, τονίζοντας πως δεν ικανοποιεί κανένα από τα αιτήματά τους.

Οι ίδιοι εκφράζουν την αντίθεσή τους για την υποχρεωτικόιτητα στην ηλεκτροκίνηση αλλά και για τις χρεώσεις στους χώρους στάθμευσης των αεροδρομίων.

Η ανακοίνωση του Σωματείου Ταξί Θεσσαλονίκης

Μετά και την κατάθεση του νομοσχεδίου στην βουλή και την συζήτηση που ορίστηκε για την Τρίτη 17 Μαρτίου η ΠΟΕΙΑΤΑ ανακοινώνει μια καταρχήν 24ώρη απεργία όπως είχε αποφασισθεί στο κλαδικό Συμβούλιο.

ΕΤΣΙ ΛΟΙΠΟΝ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΘΕΙ 24ώρη ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

Σήμερα συνεδριάζει το ΔΣ της ΠΟΕΙΑΤΑ για περαιτέρω αποφάσεις.

Το νομοσχέδιο που κατατέθηκε δεν αφήνει ικανοποιημένο τον κλάδο στα βασικά αιτήματα του και ζητάμε να αναθεωρηθούν κάποια από τα άρθρα του.

Το υπουργείο εμμένει στην υποχρεωτικότητα της ηλεκτροκίνησης.

Στην ειδική άδεια αντί να επαναφέρει ποινικό μητρώο γενικής χρήσης το χειροτερεύει προσθέτοντας και άλλες ποινές.

Στο άρθρο 52 για τα ιχ βαν δίνει ιδιαίτερα προνόμια τα οποία συρρικνώνουν το έργο του ΤΑΞΙ.

Οι υπέρογκες χρεώσεις στο αεροδρόμιο παραμένουν.

Θα υπάρχει μέσα στην ημέρα ενημέρωση για τις επόμενες κινήσεις του κλάδου.