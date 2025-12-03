Χωρίς λαϊκές αγορές σήμερα η Θεσσαλονίκη – 24ωρη απεργία από παραγωγούς και πωλητές

Σε 24ωρη απεργία προχωράει σήμερα Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025 η Γενική Συνομοσπονδία Παραγωγών – Επαγγελματιών Πωλητών Βιομηχανικών Ειδών Ελλάδας.

Σε όλη τη χώρα δεν θα πραγματοποιηθούν λαϊκές αγορές.

Στη Θεσσαλονίκη θα γίνει συγκέντρωση των εκπροσώπων του κλάδου στις 8 το πρωί στο γήπεδο Τούμπας. Από εκεί θα ξεκινήσουν πορεία με τα φορτηγά τους προς το κέντρο.

Στις 10.30 αναμένεται να φτάσουν στο ΥΜΑΘ, όπου και θα επιδώσουν ψήφισμα με τα αιτήματά τους.

Υπενθυμίζεται ότι η απεργία αφορά στην αντίδραση των παραγωγών και των πωλητών στην επικείμενη εφαρμογή του ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής, στην τεκμαρτή φορολόγηση και στα συνεχή και δυσβάσταχτα φορολογικά εμπόδια.

Οι εκπρόσωποι του κλάδου δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν με δυναμικές κινητοποιήσεις αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

Παράλληλα εκφράζουν και την στήριξή τους στις αγροτικές κινητοποιήσεις των επόμενων ημερών.