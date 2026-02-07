MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Χίος: Παιδιά με πολλαπλά κατάγματα που τραυματίστηκαν στο τραγικό ναυάγιο μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Παίδων

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Παιδιά με πολλαπλά κατάγματα που είχαν τραυματιστεί την περασμένη Τρίτη στο τραγικό ναυάγιο ανοικτά της Χίου, μεταφέρθηκαν σήμερα νωρίς το απόγευμα στο Νοσοκομείο Παίδων στην Αθήνα με πτήση αεροσκάφους τύπου C130.

Τα παιδιά κρίθηκε απαραίτητο – αφού η κατάσταση της υγείας τους σταθεροποιήθηκε – να αντιμετωπιστούν από εξειδικευμένους γιατρούς. Μαζί τους αναχώρησαν για την Αθήνα και οι γονείς τους αλλά και τα αδέλφια τους για λόγους οικογενειακής ενότητας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το ΕΚΑΒ μεταφέρθηκαν τέσσερα παιδιά με πολλαπλά κατάγματα, ένα εμπύρετο και ένα ασυνόδευτο.

. Στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Χίου, παραμένουν ακόμη τρία παιδιά σε καλή κατάσταση, καθώς και ένας ανήλικος αδελφός τους στη Χειρουργική Κλινική.

Από τα τρία άτομα που νοσηλεύονταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας τραυματισμένα στο ναυάγιο, ένα νοσηλεύεται πλέον σε απλό θάλαμο νοσηλείας ενώ στη ΜΕΘ παραμένουν μία γυναίκα με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ένας άντρας χειρουργημένος στην κοιλιακή χώρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Χίος

