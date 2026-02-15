MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Χίος: Μήνυμα του 112 λόγω της κακοκαιρίας – “Περιορίστε τις μετακινήσεις σας”

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Μήνυμα του 112 ήχησε λίγο πριν τις 15:00 το μεσημέρι της Κυριακής (15.02.2206) σε ολόκληρη την Χίο, με την Πολιτική Προστασία να προειδοποιεί για την κακοκαιρία με τα έντονα φαινόμενα που εκδηλώνονται στο νησί.

Στο μήνυμα του 112 ζητείται ο περιορισμός των μετακινήσεων στις παράκτιες περιοχές της Χίου, λόγω της κακοκαιρίας.

«Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες στις παράκτιες περιοχές. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΣΧΕΣΕΙΣ 15 ώρες πριν

Έρωτας στην Ψηφιακή Εποχή: Ερωτευόμαστε ακόμη με τον ίδιο τρόπο;

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 15 ώρες πριν

Solo traveling, η νέα τάση στον τουρισμό: Επειδή το καλύτερο δώρο για του Αγίου Βαλεντίνου είναι ένα εισιτήριο… για τον εαυτό μας

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

Ελβετία: Έντεκα τραυματίες σε έκρηξη κατά τη διάρκεια καρναβαλικών εορτασμών

ΧΑΛΑΡΑ 14 ώρες πριν

Διαλογισμός: Πώς η πρακτική των Βουδιστών μοναχών ενισχύει τον εγκέφαλο – Τι αποκαλύπτει νέα διεθνής μελέτη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1 ώρα πριν

ΚΚΕ: Ο κ. Μητσοτάκης συνεχίζει στη γνωστή τακτική της ωραιοποίησης και του εφησυχασμού

ΚΑΙΡΟΣ 4 ώρες πριν

Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ: Ισχυρές καταιγίδες, άνεμοι και αφρικανική σκόνη τις επόμενες ώρες