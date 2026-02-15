Χίος: Μήνυμα του 112 λόγω της κακοκαιρίας – “Περιορίστε τις μετακινήσεις σας”

Μήνυμα του 112 ήχησε λίγο πριν τις 15:00 το μεσημέρι της Κυριακής (15.02.2206) σε ολόκληρη την Χίο, με την Πολιτική Προστασία να προειδοποιεί για την κακοκαιρία με τα έντονα φαινόμενα που εκδηλώνονται στο νησί.

Στο μήνυμα του 112 ζητείται ο περιορισμός των μετακινήσεων στις παράκτιες περιοχές της Χίου, λόγω της κακοκαιρίας.

«Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες στις παράκτιες περιοχές. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα.