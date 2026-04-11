Χίος: Κανονικά θα γίνει ο ρουκετοπόλεμος στον Βροντάδο – Η απόφαση μετά το ατύχημα από την έκρηξη

Τέλος μπήκε στην αγωνία για το αν θα γίνει τελικά το επικίνδυνο έθιμο στον Βροντάδο της Χίου το βράδυ της Ανάστασης, αφού αποφασίστηκε οριστικά ότι ο φετινός ρουκετοπόλεμος θα πραγματοποιηθεί κανονικά.

Η απόφαση για τον ρουκετοπόλεμο στη Χίο και ειδικά στον Βροντάδο ελήφθη μετά από μέρες αβεβαιότητας, κυρίως λόγω των ατυχημάτων και των τραυματισμών που έγιναν κατά την προετοιμασία. Οι τραυματίες από την έκρηξη σε χώρο όπου φτιάχνονταν ρουκέτες έκαναν πολλούς να φοβηθούν και να σκεφτούν ξανά πόσο ασφαλές είναι το έθιμο.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, στις 18:00 το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου θα γίνει η κοινή παρέλαση των συνεργείων του Αγίου Μάρκου και της Παναγίας Ερειθιανής, με αφετηρία το Πετροκάραβο. Αυτή η κίνηση δείχνει ότι ξεκινά ουσιαστικά η τελική προετοιμασία πριν από τη βραδιά της Ανάστασης, αναφέρει το politischios.gr.

Στη συνέχεια, τα συνεργεία θα πάνε στα σημεία απ’ όπου θα γίνουν οι ρίψεις, ώστε να οργανωθεί ο ρουκετοπόλεμος όπως έχει σχεδιαστεί. Έχουν προβλεφθεί και κάποιες παύσεις για λόγους ασφάλειας, ώστε να μπορεί ο κόσμος να μετακινηθεί πιο εύκολα: από τις 22:30 έως τις 23:00 και ξανά στις 00:15, για να μπορέσουν οι πιστοί να πάνε στις εκκλησίες.

Η απόφαση αυτή έβαλε τέλος στην ένταση των προηγούμενων ημερών, όπου υπήρχαν πολλές συζητήσεις, αντιδράσεις και συγκεντρώσεις κατοίκων που ανησυχούσαν για το αν θα γίνει το έθιμο και κάτω από ποιες συνθήκες.

Τώρα, το ενδιαφέρον στρέφεται στο να κυλήσουν όλα ομαλά το βράδυ της Ανάστασης, με στόχο να γίνει το έθιμο χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια για όλους.

