Χίος: Εντυπωσίασε και φέτος ο ρουκετοπόλεμος στον Βροντάδο – Χιλιάδες ρουκέτες έκαναν τη νύχτα μέρα – Δείτε βίντεο

Φαντασμαγορικός ήταν και φέτος ο ρουκετοπόλεμος το βράδυ της Ανάστασης στο Βροντάδο της Χίου. Οι ρουκετατζήδες πιστοί στο ραντεβού τους όπως κάθε χρόνο, γιόρτασαν την Ανάσταση με φαντασμαγορικό τρόπο.

Ο ουρανός του Βροντάδου στη Χίο γέμισε και φέτος με χιλιάδες ρουκέτες το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου λίγο πριν την Ανάσταση. Οι δύο ενορίες, η Παναγία Ερειθιανή και ο Άγιος Μάρκος, βρέθηκαν ξανά στο επίκεντρο. Τα συνεργεία των ρουκετατζήδων στην Παναγιά Ερειθιανή και Αγίου Μάρκου στη Χίο, διασταύρωσαν τα πυρά τους διατηρώντας ζωντανό το έθιμο που είναι βαθιά ριζωμένο στην τοπική μνήμη.

Παρά την αβεβαιότητα που υπήρξε για τη διεξαγωγή του ρουκετοπόλεμου λόγω του τραυματισμού ατόμων τις προηγούμενες μέρες, τελικά ελήφθη η απόφαση να πραγματοποιηθεί κανονικά.