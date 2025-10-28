Χανιά: Ξεσπά η σύζυγος του 52χρονου που δολοφονήθηκε στην Κίσσαμο – “Ο ένας κρύβει τον άλλον, δεν θα μάθετε ποτέ την αλήθεια”

Την σιωπή της έσπασε η σύζυγος του 52χρονου θύματος δολοφονίας στα Χανιά που έπεσε νεκρός από τις σφαίρες του 22χρονου ξάδελφού του. Όπως αποκάλυψε η γυναίκα, «βεντέτα» είχε σκεπάσει τις 2 οικογένειες οι οποίες είχαν να επικοινωνήσουν για πάνω από 10 χρόνια.

Η χήρα τόνισε πως υπήρχε ανέκαθεν έντονο μίσος ανάμεσα στον δράστη και το θύμα της δολοφονίας για προσωπικές διαφορές (όχι οικονομικούς λόγους) και περιέγραψε ένα άγριο περιστατικό που είχε γίνει πριν από κάποια χρόνια στο μικρό χωριό των Χανιών, όπου η οικογένεια του 22χρονου έσπασε το σπίτι της μητέρας του 52χρονου αφού πρώτα την απείλησε.

«Βγαίνουν αναληθή πράγματα στον αέρα για έναν άνθρωπο που δεν έχουμε ακόμα κηδέψει. Δεν ήμουν στο γλέντι γιατί πριν από μία εβδομάδα έχασα δικό μου άνθρωπο και πενθούσα, δεν μπορούσα να πάω. Τα τελευταία 15 χρόνια οι οικογένειες δεν μιλούσαν. Υπόβοσκε πάντα ένα μίσος. Υπήρχε πάντα ένα μίσος ανάμεσά τους όχι για οικονομικούς λόγους αλλά γιατί τα ζώα του ενός ενοχλούσαν τα ζώα του άλλου ή για θέματα γης. Είχε στιγματιστεί ο άνθρωπός μου. Του είχαν βγάλει αυτό το προσωνύμιο (σ.σ: Πάσσαρης), επειδή ήταν οξύθυμος. Όταν τον πείραζες ήθελε να δικαιωθεί με κάποιον τρόπο», είπε συγκεκριμένα η γυναίκα.

Τόνισε στη συνέχεια πως οι κάτοικοι του χωριού δεν μιλούν στις αρχές για την σοκαριστική δολοφονία καθώς ο ένας θέλει να καλύψει τον άλλον. Ισχυρίζεται πως έχουν δημιουργηθεί κλίκες στο χωριό που ανέκαθεν έβαζα στόχο τον σύζυγό της.

«Δεν θα μάθετε ποτέ την καθαρή αλήθεια εδώ, ο ένας κρύβει τον άλλον. Τον άνθρωπό μου θα τον θάψω στο χωριό μου, όχι στο δικό του γιατί το χωριό του τον πρόδωσε. Αν τους ρωτήσετε, μόνο άσχημα λόγια έχουν να πουν γι’ αυτόν. Είναι άδικο και κρίμα αυτό. Δεν προσπαθώ να τον κάνω Άγιο, τον είχαν στοχοποιήσει, τον είχαν στιγματίσει», συνέχισε στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA».

Ο δράστης της δολοφονίας των Χανίων παραδόθηκε τη Δευτέρα στις αρχές λέγοντας πως το θύμα τον απειλούσε και φοβόταν για τη ζωή του. Στη συνέχεια υπέδειξε στις αρχές το σημείο όπου είχε κρύψει το όπλο του.

Όπως ανέφερε η σύζυγος του θύματος, πριν από 2 χρόνια μέλη της οικογένειας του δράστη έσπασαν τα πάντα στο σπίτι της μητέρας του 52χρονου αφού πρώτα την απείλησαν.

«Ο σύζυγός μου μάλωνε με τον δράστη. Ήρθαν κάποιοι μεθυσμένοι από την οικογένεια του 22χρονου και έβρισαν την μητέρα του συζύγου μου. Η αστυνομία ήρθε μετά από 2 ώρες. Υπήρχε έντονο σκηνικό από πίσω. Δεν τον γνώριζα τον δράστη, δεν είχα έρθει σε επαφή μαζί του. Δεν ταιριάζει αυτός ο άνθρωπος στον δικό μου χαρακτήρα.

Λόγω αυτού, ο σύζυγός μου ήταν αρκετά θυμωμένος μέσα του και μπορεί κάποιες φορές, εάν τον έβλεπε κάπου, να του πει κάτι. Αυτό το σκηνικό στο σπίτι δεν έγινε για κανέναν απολύτως λόγο. Ήταν μεθυσμένοι και ξέσπασαν στο σπίτι της γυναίκας. Υποβόσκει από πίσω κάτι άλλο. Καλύπτονται άλλα πράγμα. Υπάρχουν άνθρωποι που καλύπτονται από υφιστάμενους», συνέχισε.

Όσον αφορά τον σύζυγό της, η γυναίκα εξήγησε πως επίσης είχε γαλουχηθεί με την νοοτροπία που κυριαρχούσε στην περιοχή αλλά έκανε τα πάντα για να τον ηρεμήσει.

«Προσπαθούσα πάντα να είμαστε ήρεμοι και να τον γαλουχήσω με άλλα πράγματα από αυτά που έχουν μάθει οι άνθρωποι εδώ. Είχε πάρε – δώσε στις αρχές μόνο για αδεσποτίες ζώων».

Φόβος για βεντέτα

Στο Έλος Χανίων η αστυνομική παρουσία έχει ενισχυθεί, καθώς υπάρχει ο φόβος να ξεσπάσει πιο σκληρή βεντέτα μεταξύ των δύο οικογενειών.

Δράστης και θύμα ήταν γνωστοί στις Αρχές.

Ο 22χρονος είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν για άσκοπους πυροβολισμούς, παραβάσεις του νόμου περί όπλων και επικίνδυνη σωματική βλάβη, ενώ ο 52χρονος είχε συλληφθεί αρκετές φορές για παραβάσεις που αφορούσαν αγροζημίες, οπλοκατοχή και κακομεταχείριση ζώων.

Ο 22χρονος αναμένεται να απολογηθεί σήμερα, Τρίτη.

Η χήρα του 52χρονου τόνισε πως η κατάσταση στο χωριό είναι πολύ επικίνδυνη καθώς όλοι σηκώνουν με ευκολία τα όπλα για να «λύσουν» τις διαφορές τους. «Ακόμα και καθηγητές φοβούνται να ασκήσουν το λειτούργημά τους γιατί απειλούνται από γονείς», ανέφερε για να περιγράψει πως τα αίματα στο Έλος είναι αναμμένα.