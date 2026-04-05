Χανιά: Σοκαριστικό βίντεο από την Παλαιόχωρα τη στιγμή που τα κύματα “καταπίνουν” ΙΧ

Σημαντικές ζημιές είχε προκαλέσει η κακοκαιρία που έπληξε την Κρήτη την Τετάρτη 1 Απριλίου, με την Παλαιόχωρα στον Δήμο Καντάνου – Σελίνου να βρίσκεται στο επίκεντρο των έντονων φαινομένων.

Οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν έντονο κυματισμό, με τη θάλασσα να «φουσκώνει» επικίνδυνα και να βγαίνει στον παραλιακό δρόμο, φτάνοντας μέχρι τις αυλές κατοικιών στην περιοχή Γαυδιώτικα. Η ένταση των φαινομένων είχε ως αποτέλεσμα να προκληθούν εκτεταμένες ζημιές, τόσο σε υποδομές όσο και σε περιουσίες κατοίκων.

εταξύ άλλων τότε, τα κύματα είχαν αναποδογυρίσει kai ένα ΙΧ όπως είχε αναδείξει το kriti360.gr με φωτογραφικό υλικό.

Σήμερα παρουσιάζουμε και βίντεο που δείχνει τη στιγμή του περιστατικού. Οι εικόνες που καταγράφονται σε βίντεο από κλειστό κύκλωμα κάμερας ασφαλείας, το οποίο φέρνει στη δημοσιότητα το kriti360.gr, είναι εντυπωσιακές.

Στο υλικό φαίνεται ξεκάθαρα η στιγμή που τα μανιασμένα κύματα παρασύρουν και αναποδογυρίζουν το σταθμευμένο ΙΧ, το οποίο βρισκόταν εκτεθειμένο στην άκρη του δρόμου.

Το βίντεο αποτυπώνει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο τη δύναμη της φύσης, αλλά και το μέγεθος των καταστροφών που άφησε πίσω της η κακοκαιρία στην περιοχή, υπενθυμίζοντας την ανάγκη για άμεσες παρεμβάσεις στο παραλιακό μέτωπο της έδρας του δήμου Καντάνου-Σελίνου που έχει πληγεί αρκετές φορές από ακραία καιρικά φαινόμενα.