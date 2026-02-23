MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Χανιά: Φούρνος έφτιαξε λαγάνα 4 μέτρων και 70 κιλών – Δείτε εικόνες και βίντεο

THESTIVAL TEAM

Η λαγάνα είχε και φέτος την τιμητική της την Καθαρά Δευτέρα, με τον κόσμο να συρρέει από νωρίς το πρωί στους φούρνους για να προμηθευτεί το παραδοσιακό νηστίσιμο έδεσμα της ημέρας.

Στα Χανιά, ο «Κρητικός Φούρνος» στη Νέα Χώρα τήρησε για ακόμη μία χρονιά το έθιμο, παρασκευάζοντας μια γίγαντια λαγάνα βάρους 70 κιλών, μήκους 4 μέτρων και πλάτους 1,90 μέτρων.

Όπως ανέφερε ο φούρναρης Χάρης Δημητρουλάκης στα «Χανιώτικα Νέα», «εδώ και πάνω από 25 χρόνια κάνουμε τη μεγάλη λαγάνα μας. Είναι κάτι που το θέλει και το ζητάει ο κόσμος και για μας έχει γίνει συνήθεια».

Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται για την 27η συνεχόμενη χρονιά που ο φούρνος παρασκευάζει τη συγκεκριμένη λαγάνα, η οποία έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για την περιοχή. Ο κόσμος, όπως σημείωσε, την περιμένει κάθε χρόνο, τη φωτογραφίζει και εκφράζει τον ενθουσιασμό του.

Τα πρώτα χρόνια, μάλιστα, ο τελευταίος πελάτης της ημέρας την έπαιρνε δώρο, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Δημητρουλάκης, ευχόμενος σε όλους Καλή Σαρακοστή με υγεία.

