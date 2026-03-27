MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Χαμόγελο του Παιδιού: Πασχαλινό Smile Bazaar στη Θεσσαλονίκη

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

 «Το Χαμόγελο του Παιδιού» με μεγάλη χαρά σας προσκαλεί στο καθιερωμένο Πασχαλινό SmileBazaar που διοργανώνει κάθε χρόνο τέτοια εποχή!

Σε έναν ευρύχωρο και φιλόξενο χώρο, σας περιμένει μια μεγάλη ποικιλία από επώνυμα ρούχα, παπούτσια, παιχνίδια, αξεσουάρ και είδη σπιτιού, σε ιδιαίτερα προσιτές τιμές, με εκπτώσεις που αγγίζουν έως και το 70%.

Παράλληλα, στο SmileBazaar θα βρείτε μοναδικές, χειροποίητες πασχαλινές λαμπάδες και δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη από τους εθελοντές και τους εργαζόμενους των Εθελοντικών Δημιουργικών Εργαστηρίων του Οργανισμού.

Αγαπημένα brands στηρίζουν «Το Χαμόγελο του Παιδιού» συμμετέχοντας στο SmileBazaar με τα μοναδικά προϊόντα τους, περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα brands που στηρίζουν την συγκεκριμένη δράση του Οργανισμού θα ανακοινωθούν σύντομα.

Όλα τα έσοδα θα διατεθούν στον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού» πανελλαδικά, ώστε να συνεχίσει να στηρίζει τα παιδιά και τις οικογένειες που έχουν ανάγκη, σε κάθε σημείο της Ελλάδας. 

Χαμόγελο του Παιδιού

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

