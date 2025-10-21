Χαλκιδική: Τέλος εποχής μετά από 37 χρόνια για γνωστό κάμπινγκ – “Περνά σε αγοραστές από τη Βουλγαρία”

Γνωστό κάμπινγκ της Χαλκιδικής αλλάζει χέρια μετά από 37 χρόνια λειτουργίας. Πρόκειται για το Camping “Sunny Bay”, το οποίο αλλάζει ιδιοκτήτη και περνά σε αγοραστές από τη Βουλγαρία, σύμφωνα με την ανακοίνωση των ανθρώπων που λειτουργούσαν το κάμπινγκ.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν σε ανάρτηση που δημοσίευσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

«Μετά από 37 χρόνια γεμάτα στιγμές, χαμόγελα και καλοκαίρια που έγιναν αναμνήσεις ζωής, ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσουμε το κάμπινγκ που υπήρξε το δεύτερο σπίτι μας.

Το συμβόλαιο μας ολοκληρώνεται και ο χώρος περνά σε αγοραστές από τη Βουλγαρία, όμως οι αναμνήσεις και οι φιλίες που δημιουργήθηκαν εδώ θα μείνουν για πάντα.

Το beach bar και η καντίνα παραμένουν στην οικογένεια μας, για να συνεχίσουμε να συναντιόμαστε εκεί — όπως όλα αυτά τα χρόνια.

Είμαστε βαθιά ευγνώμονες για τη στήριξη, τη συντροφιά και την εμπιστοσύνη που μας δείξατε όλα αυτά τα χρόνια.

Θα κρατήσουμε για πάντα τις όμορφες αναμνήσεις, τα καλοκαίρια, τα γέλια και τις παρέες που δημιουργήθηκαν εδώ.

Σας ευχαριστούμε από καρδιάς για τη διαδρομή που μοιραστήκαμε… 💛

Με εκτίμηση και πολλή αγάπη,

Camping Sunny Bay».