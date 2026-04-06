Χαλκιδική: Συναγερμός για την εξαφάνιση 17χρονου στον Πολύγυρο
Συναγερμός σήμανε στις αρχές για την εξαφάνιση ενός 17χρονου από τον Πολύγυρο Χαλκιδικής.
Σύμφωνα με το «Χαμόγελο του Παιδιού», στις 6/4/2026, πρωινές ώρες, εξαφανίστηκε, ο Εουάντα (επ.) Γιουσέφ (ον.), 17 ετών, αιγυπτιακής καταγωγής, από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή του Πολύγυρου Χαλκιδικής.
Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε σήμερα, 6/4/2026 και προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του ανηλίκου, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.
Ο Εουάντα (επ.) Γιουσέφ (ον.), 17 ετών, έχει ύψος 1,75μ. και είναι αδύνατος. Έχει μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια, Την ήμερα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο μπουφάν, τζιν παντελόνι και μαύρα αθλητικά παπούτσια.
