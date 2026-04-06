Χαλκιδική: Συναγερμός για την εξαφάνιση 17χρονου στον Πολύγυρο

Συναγερμός σήμανε στις αρχές για την εξαφάνιση ενός 17χρονου από τον Πολύγυρο Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με το «Χαμόγελο του Παιδιού», στις 6/4/2026, πρωινές ώρες, εξαφανίστηκε, ο Εουάντα (επ.) Γιουσέφ (ον.), 17 ετών, αιγυπτιακής καταγωγής, από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή του Πολύγυρου Χαλκιδικής.

Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε σήμερα, 6/4/2026 και προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του ανηλίκου, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Εουάντα (επ.) Γιουσέφ (ον.), 17 ετών, έχει ύψος 1,75μ. και είναι αδύνατος. Έχει μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια, Την ήμερα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο μπουφάν, τζιν παντελόνι και μαύρα αθλητικά παπούτσια.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 12 ώρες πριν

Η συγκινητική κίνηση της Παρτίζαν για τα θύματα του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία – Δείτε εικόνες και βίντεο

LIFESTYLE 23 ώρες πριν

Γιώργος Κωνσταντίνου: Αυτό για μένα είναι προσωπικό δεδομένο, δεν θέλω να το συζητάω, γιατί να βγάλω την κλειδαρότρυπα και να δουν τη ζωή μου;

LIFESTYLE 13 ώρες πριν

Τίνα Μεσσαροπούλου για Ιωάννα Τούνη: Από την αρχή έχει κρατήσει τα προσχήματα, αλλά βγήκε το Σάββατο με το baby doll

ΔΙΕΘΝΗ 14 ώρες πριν

Axios: ΗΠΑ, Ιράν και διαμεσολαβητές επιδιώκουν 45ήμερη κατάπαυση πυρός

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 5 ώρες πριν

Ηράκλειο: Σκυλίτσα οδηγεί διασώστη για να σώσει το κουτάβι της που έπεσε σε λιμνοδεξαμενή – Συγκλονιστικό βίντεο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 11 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Οικογένεια αγριογούρουνων έκανε… βόλτα στο κέντρο της πόλης – Δείτε βίντεο