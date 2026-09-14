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Χαλκιδική: Παιδί δέχτηκε επίθεση από άγριο ζώο στο Νέο Μαρμαρά – Στο νοσοκομείο ο ανήλικος

Pixabay
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THESTIVAL TEAM

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Παιδί ηλικίας περίπου 5 ετών δέχθηκε επίθεση από άγριο ζώο στην περιοχή του Νέου Μαρμαρά Χαλκιδικής. Για το περιστατικό ενημερώθηκε το Δασαρχείο Πολυγύρου και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία εντοπισμού του ζώου.

To περιστατικό έκανε γνωστό με ανακοίνωσή της η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης (Κ.Ο.ΜΑ.Θ) η οποία αναφέρει ότι το παιδί τραυματίστηκε και νοσηλεύεται, σε καλή κατάσταση, σε δημόσιο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Επισημαίνει ακόμη ότι στην παραλία της ευρύτερης περιοχής ένας 55χρονος, πριν δυο μέρες, δέχθηκε επίθεση από άγριο ζώο και μετέβη προς περίθαλψη μετά από τραυματισμό στον αυχένα. Η Κ.Ο.ΜΑ.Θ εκφράζει τη βαθιά της ανησυχία για το τελευταίο περιστατικό, εκφράζει τη συμπαράστασή της στην οικογένεια και επισημαίνει την ανάγκη για ολοκληρωμένη και συντονισμένη αντιμετώπιση του αυξανόμενου φαινομένου αλληλεπίδρασης ειδών της άγριας πανίδας με τον άνθρωπο στη χώρα μας, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Χαλκιδική

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