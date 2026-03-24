Χαλκιδική: Μπλόκο στη δημοπράτηση της παραλίας “Αρχονταρίκια”

Εκτός διαδικασίας εκμίσθωσης τίθεται η παραλία, μετά από παρεμβάσεις του Δήμου Αριστοτέλη.

Εξαιρείται η η παραλία “Αρχονταρίκια” στην Ουρανούπολη της Χαλκιδικής από την δημοπρασία τμημάτων αιγιαλού προς χρήση από επαγγελματίες και επιχειρήσεις, όπως γνωστοποιεί με ενημέρωσή του ο Δήμος Αριστοτέλη, κάνοντας λόγο για “δικαίωση”.

Όπως τονίζει ο Δήμος Αριστοτέλη, “για τη συγκεκριμένη ακτή δεν υπήρχε σχετική θετική γνωμοδότηση του Δήμου, αφού πρόκειται για τις παραλίες που διατηρούνται συνειδητά με χαρακτήρα ελεύθερης πρόσβασης από κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής”.

Άλλωστε όπως είχε κάνει γνωστό ο Δήμος, “με ομόφωνη απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο, επανέλαβε ότι η όποια θετική γνωμοδότηση δόθηκε το 2025, αφορούσε την πλειοδοτική δημοπρασία τμημάτων αιγιαλού που είχαν ήδη δημοπρατηθεί έως και το 2025 και όχι νέων τμημάτων, συνεπώς ούτε της παραλίας στην τοποθεσία «Αρχονταρίκια»”.

Μάλιστα, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Αριστοτέλη Στέλιο Βαλιάνο να προβεί σε κάθε δέουσα ενέργεια, καθώς και κοινοποίηση της σχετικής απόφασης στην Κτηματική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης και όπου αλλού θεωρείται σκόπιμο, ώστε από την επικείμενη δημοπρασία της 27ης Μαρτίου 2026 να εξαιρεθεί η εν λόγω παραλία στην περιοχή «Αρχονταρίκια» της Ουρανούπολης.

“ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΤΑ “ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙΑ” ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ

Θετικά ανταποκρίθηκαν το Υπουργείο Οικονομικών και η Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου, στο αίτημα που υπέβαλε ο #Δήμος_Αριστοτέλη, να εξαιρεθεί η παραλία της τοποθεσίας #Αρχονταρίκια στην #Ουρανούπολη από την δημοπρασία τμημάτων αιγιαλού προς χρήση από επαγγελματίες και επιχειρήσεις, καθώς για τη συγκεκριμένη ακτή δεν υπήρχε σχετική θετική γνωμοδότηση του Δήμου, αφού πρόκειται για τις παραλίες που διατηρούνται συνειδητά με χαρακτήρα ελεύθερης πρόσβασης από κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής.

Θερμές ευχαριστίες στον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη, στην Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών Αντιγόνη Γιαννακάκη και στον Διευθυντή της Γραμματείας Πρωθυπουργού Νικό Μπλόσκα, για τη συμβολή τους στην άμεση διευθέτηση του ζητήματος”.