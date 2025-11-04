Black Friday 2025: Πότε πέφτει, τι να περιμένετε και πώς να κάνετε έξυπνες αγορές

Η Black Friday 2025 έχει οριστεί για την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της πιο δημοφιλούς περιόδου εκπτώσεων της χρονιάς. Λίγες ημέρες αργότερα, στις 1 Δεκεμβρίου 2025, ακολουθεί η Cyber Monday, η οποία επικεντρώνεται στις online προσφορές και δίνει στους καταναλωτές μια δεύτερη ευκαιρία για συμφέρουσες αγορές.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, οι εκπτώσεις δεν περιορίζονται στην ημέρα της Black Friday. Πολλές επιχειρήσεις έχουν ήδη ξεκινήσει από τις αρχές Νοεμβρίου τις πρώτες προσφορές μέσω early access deals και εκστρατειών τύπου «Black Week», υιοθετώντας πλήρως τη διεθνή τάση που θέλει τη διάρκεια των προωθητικών ενεργειών να επεκτείνεται.

Στην ελληνική αγορά, το φαινόμενο αυτό γίνεται ολοένα και πιο έντονο, με μεγάλες αλυσίδες αλλά και μικρότερες επιχειρήσεις να ανοίγουν τον χορό των εκπτώσεων αρκετές ημέρες πριν από την επίσημη ημερομηνία της Black Friday, προσφέροντας μεγαλύτερο εύρος επιλογών στους καταναλωτές.

Συμβουλές για έξυπνες και ασφαλείς αγορές

Οι προσφορές της Black Friday μπορεί να είναι ιδιαίτερα δελεαστικές, ωστόσο χρειάζεται προσοχή και σωστή προετοιμασία:

Αποφύγετε τις βεβιασμένες αγορές: Μια εντυπωσιακή έκπτωση δεν σημαίνει πάντα και την καλύτερη τιμή της αγοράς. Ελέγξτε την πραγματική αρχική τιμή και συγκρίνετε σε περισσότερα καταστήματα.

Ελέγξτε την αξιοπιστία του καταστήματος, τους όρους προσφοράς (διαθεσιμότητα, αποκλειστικότητες, έξοδα αποστολής) και φροντίστε να πραγματοποιείτε συναλλαγές μόνο μέσω ασφαλών πλατφορμών.

Τι να κάνετε μετά τις αγορές