Αυξήθηκαν τα κρούσματα ευλογιάς σε όλη τη χώρα – Πάνω από 423.000 ζώα θανατώθηκαν μέσα σε τρεις μήνες

Αυξήθηκαν τα κρούσματα ευλογιάς αιγοπροβάτων σε όλη τη χώρα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης και Ελέγχου της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, για το διάστημα από τον Αύγουστο 2024 έως και τις 23 Νοεμβρίου 2025:

έχουν καταγραφεί 1.754 επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς αιγοπροβάτων,

σε 2.192 εκτροφές σε όλη τη χώρα,

ενώ έχουν θανατωθεί 423.125 ζώα, στο πλαίσιο εφαρμογής των προβλεπόμενων υγειονομικών πρωτοκόλλων.

Για την τελευταία εβδομάδα αναφοράς (17-23 Νοεμβρίου 2025) καταγράφηκαν 52 νέα κρούσματα σε δεκατέσσερις Περιφερειακές Ενότητες, με βάση τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων.

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και η Εθνική Επιστημονική Επιτροπή συνεχίζουν την εφαρμογή του σχεδίου διαχείρισης της νόσου, με έμφαση:

στην αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας στις εκτροφές,

στην ενίσχυση και στο συντονισμό των κτηνιατρικών και ελεγκτικών υπηρεσιών,

στη στενή συνεργασία με τις Περιφέρειες και τις αρμόδιες αρχές,

και στη στήριξη των κτηνοτρόφων που πλήττονται.

Τα στοιχεία για την πορεία της ευλογιάς επικαιροποιούνται διαρκώς, με βάση την αποστολή των τελικών δεδομένων από τις Περιφερειακές Ενότητες, και θα δημοσιοποιούνται τακτικά από το ΥΠΑΑΤ για την πλήρη και έγκυρη ενημέρωση των παραγωγών και της κοινής γνώμης.