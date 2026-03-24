Αυτό είναι το νέο διοικητικό συμβούλιο της ΧΑΝΘ – Νέος πρόεδρος μετά από 16 χρόνια

Σε σώμα συγκροτήθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Χ.Α.Ν.Θ. τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026 σε συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου.

Οι αρχαιρεσίες έγιναν τη Δευτέρα 16 Μαρτίου, με τη συμμετοχή πλήθους μελών που δήλωσαν έμπρακτα τη στήριξή τους στο Σωματείο και στο πολύτιμο έργο που επιτελεί για περισσότερα από 100 χρόνια.

Πιο συγκεκριμένα, νέος Πρόεδρος αναδείχθηκε ο Δημήτριος Γκανάκης, ο οποίος αναλαμβάνει μετά από δεκαέξι χρόνια θητείας του Ιωάννη Σωσσίδη στο τιμόνι της Αδελφότητας.

Αναλυτικά τα μέλη που συμπληρώνουν το 24μελές Διοικητικό Συμβούλιο που συγκροτήθηκε σε Σώμα κατά την πρώτη συνεδρίαση είναι τα εξής:

ΓΚΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠρόεδρος Δ.Σ
ΠΕΤΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΑ’ Αντιπρόεδρος
ΓΑΛΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΒ’ Αντιπρόεδρος
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΙΚΗΓεν. Γραμματέας
ΛΑΜΠΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣΤαμίας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣΜέλος Ε.Ε.
ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣΜέλος Ε.Ε.
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗΠρόεδρος Επιτροπής Τακτικών Μελών
ΒΑΜΒΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΠρόεδρος Επιτροπής Πηλίου
ΒΡΟΧΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΠρόεδρος Επιτροπής Δράσης και Κοινωνικής Προσφοράς
ΓΟΥΣΙΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑΠρόεδρος Επιτροπής Εξωστρέφειας και Νέων Προγραμμάτων
ΔΙΑΛΥΝΑ ΡΙΚΑ (ΜΑΡΙΑ)Πρόεδρος Επιτροπής Προβολής, Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΠρόεδρος Επιτροπής Παραρτημάτων
ΚΑΡΑΜΟΣΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΠρόεδρος Επιτροπής Νυμφαίου, Πίνδου και Χειμερινών Εξορμήσεων
ΝΕΖΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΠρόεδρος Επιτροπής Εκπαίδευσης Στελεχών και Νέων Εθελοντών
ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΛΕΝΑΠρόεδρος Επιτροπής Εξεύρεσης Πόρων και Ευρωπαϊκών & Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων
ΠΑΝΤΗ – ΝΤΑΒΟΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑΠρόεδρος Επιτροπής Οικονομικών
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΠρόεδρος Επιτροπής Γυμναζομένων
ΠΑΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΠρόεδρος Επιτροπής Κατασκήνωσης Χαλκιδικής & Ιστιοπλοϊκής Εξόρμησης
ΠΑΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣΠρόεδρος Επιτροπής Κτηρίων και Εγκαταστάσεων
ΠΕΡΑΚΑΚΗ ΠΕΓΚΥΠρόεδρος Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων
ΤΣΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠρόεδρος Επιτροπής Ομάδων
ΤΣΑΜΟΥΡΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣΠρόεδρος Επιτροπής Επιμορφωτικών Προγραμμάτων
ΧΑΪΔΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠρόεδρος Επιτροπής Νομικών

