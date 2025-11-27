MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αττική: Πώς μια κίνηση του 4χρονου αποκάλυψε ότι ο θείος του με τον σύντροφό του ασελγούσε στα ανίψια του

Φωτογραφία: Freepik
|
THESTIVAL TEAM

Την απόλυτη φρίκη στα χέρια του θείου τους ζούσαν δύο ανήλικα παιδιά ηλικίας 2 και 4 ετών. Η φρικιαστική υπόθεση που ήρθε στο φως της δημοσιότητας με τη σύλληψη του 20χρονου καθώς του 40χρονου συντρόφου του, που σύμφωνα με καταγγελία, ασελγούσαν στα δύο παιδιά.

Μιλώντας για τη σοκαριστική υπόθεση ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο τα δύο ανήλικα παιδιά αποκάλυψαν στη μητέρα τους τα όσα συνέβαιναν, ενώ τόνισε πως «τα όσα περιγράφονται είναι τραγικά».

«Η μητέρα είδε το ένα από τα παιδιά να κάνει κάποιες κινήσεις και τον ρώτησε πού τα έχει δει και αμέσως της είπε πως “αυτά κάνει και ο θείος”. Στη συνέχεια το ανήλικο παιδάκι είπε στη μητέρα του ότο ο θείος έρχεται με έναν άλλον κύριο και κάνουν αυτά», είπε συγκεκριμένα ο κ. Καλλιακμάνης.

«Στη συνέχεια πήγαν στο τμήμα Ακροπόλεως και μετά από την καταγγελία ανέλαβε την υπόθεση το Ανηλίκων», είπε επίσης μιλώντας στο Action24.

Σύμφωνα με τον Γιώργο Καλλιακμάνη, ο 20χρονος ομολόγησε τις πράξεις του τόσο προανακριτικά όσο και ενώπιον της Δικαιοσύνης, ενώ τις απέδωσε στο πάθος του για να ικανοποιήσει τον 40χρονο σύντροφό του. Από την πλευρά του, ο 40χρονος υποστηρίζει ότι ο ίδιος δεν είχε καμία εμπλοκή, παρά τις βαρύτατες κατηγορίες που αντιμετωπίζει, λέγοντας ότι όλα τα έκανε ο 20χρονος και σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή, καθώς συνελήφθη λίγες ημέρες αργότερα.

Υπενθυμίζεται πως τα όσα βρέθηκαν στο κινητό τηλέφωνο και σε άλλες ψηφιακές συσκευές τους προκαλούν σοκ, καθώς βρίθουν φωτογραφιών και βίντεο με ανήλικα παιδιά και, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, υπάρχει υλικό και με τα αδερφάκια.

Σε ό,τι αφορά τους γονείς των δύο παιδιών είναι σε κατάσταση σοκ, καθώς δεν μπορούσαν να πιστέψουν τι έκανε ο 20χρονος που είχε την απόλυτη εμπιστοσύνη τους.

Ανήλικοι Ασέλγεια σεξουαλική κακοποίηση

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 19 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Εξιχνιάστηκαν διαρρήξεις και κλοπές με λεία πάνω από 12.000 ευρώ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 16 ώρες πριν

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους δύο ανήλικοι που κατηγορούνται για απόπειρα βιασμού 16χρονης στον Πύργο

ΔΙΕΘΝΗ 17 ώρες πριν

Διακοπή κυκλοφορίας στο αεροδρόμιο του Βίλνιους – Αεροσκάφος εξετράπη της πορείας του σε διάδρομο τροχοδρόμησης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Μαρινάκης για Τσίπρα: Αν ο καπετάνιος ρίχνει το πλοίο στα βράχια και τα βάζει με τους μούτσους, δείχνει πως δεν είναι τόσο ηγέτης όσο πιστεύουν κάποιοι

ΚΑΙΡΟΣ 4 ώρες πριν

Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

ΥΓΕΙΑ 10 ώρες πριν

12 τροφές που ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας τον χειμώνα – Και 3 που το καταστρέφουν