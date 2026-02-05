Ατρόμητη ορειβάτισσα από την Αλεξανδρούπολη: Ανέβηκε στην κορυφή του Ακονκάγκουα στα 6.962 μέτρα – Δείτε φωτο

Στα 47 της χρόνια κατέκτησε την κορυφή ενός ακόμα ψηλού βουνού και φαίνεται αποφασισμένη να συνεχίσει να κατακτά βουνοκορφές του κόσμου. Η Κική Τσακαλδήμη από την Αλεξανδρούπολη μόλις πριν λίγες ημέρες κατάφερε υπό αντίξοες συνθήκες και ανέβηκε στην κορυφή του όρους Ακονκάγκουα (6962 μ.) των Άνδεων.

Το thestival.gr εντόπισε την ατρόμητη ορειβάτισσα σε ένα ξενοδοχείο της Αργεντινής και όπως είπε για την ανάβαση στο σκληρό βουνό των Άνδεων είχε προετοιμαστεί κατάλληλα επί έξι μήνες και στη συνέχεια εντάχθηκε σε μια 12μελή διεθνή αποστολή.

«Από τα 12 άτομα που συμμετείχαμε, μόλις τρία καταφέραμε και ανεβήκαμε. Εγώ, ένας Ισπανός ποδηλάτης κι ένας Γερμανός επιχειρηματίας» είπε η κ. Τσακαλδήμη. Τα περισσότερα μέλη της ομάδας που επιχείρησε την ανάβαση – μεταξύ αυτών και δυο άνδρες με συμμετοχή στις ομάδες των Special Forces των ΗΠΑ- εγκατέλειψαν την προσπάθεια λόγω των εξαιρετικά δυσμενών συνθηκών που επικρατούσαν στο βουνό ενώ κάποιοι εξ αυτών υπέστησαν τη νόσο των ορειβατών στην οποία γεμίζουν υγρό οι πνεύμονες.

Η Κική Τσακαλδήμη

Η ορειβασία σε τέτοιες συνθήκες και σε τόσο μεγάλο υψόμετρο είναι απίστευτα δύσκολη και το ανθρώπινο σώμα που φτάνει πέρα από τα όρια του. Αυτό που κράτησε την κ. Τσακαλδήμη και συνέχισε την ανάβαση- πέρα από το ότι το σώμα της είναι σε εξαιρετική φυσική κατάσταση- ήταν η δύναμη του μυαλού της που την οδήγησε τελικά ως την κορυφή.

Η ανατροπή μετά από μια ομιλία σε TEDex

Μέχρι τα 35 της η κ. Τσακαλδήμη είχε μια ήρεμη συνηθισμένη ζωή. Ώσπου μια μέρα το 2014 παρακολούθησε μια ομιλία ενός γνωστού ορειβάτη στο TEDex στη Θεσσαλονίκη και εκεί έγινε μέσα της η μεγάλη ανατροπή.

«Ανέβηκε στην σκηνή του TEDex ένας θρύλος ορειβάτης, παγκοσμίου φήμης ο Satyabrata Dam ο οποίος μίλησε για το πως μπορείς να ζεις τη ζωή που πραγματικά ονειρεύεσαι, πως να μην επιτρέπεις τους φόβους σου να ορίζουν τη ζωή σου. Κι έπαθα σοκ. Γιατί ενώ νόμιζα ότι ζούσα την τέλεια ζωή, τα είχα όλα στημένα όμορφα, ήμουν απόλυτα ευτυχισμένη, συνειδητοποίησα την ώρα που μιλούσε -ενώ απευθυνόταν σε 1000 άτομα- ότι ένας τεράστιος προβολέας φώτισε μόνο εμένα και μιλούσε μόνο για εμένα κι έλεγε «Κική τι κάνεις και δεν ζεις τη ζωή που πραγματικά θέλεις κι ονειρεύεσαι και μπορείς». Σαν να ξύπνησα από έναν «λήθαργο» και την ώρα που μιλούσε ενώ δεν ήξερα τι ήθελα να κάνω στην ζωή μου, υποσχέθηκα στον εαυτό μου ότι από τώρα θα κάνω τα πάντα για ζήσω τη ζωή που ονειρεύομαι» περιέγραψε η κ. Τσακαλδήμη.

Η Κική Τσακαλδήμη

Με πτυχίο τεχνολόγου ιατρικών οργάνων και εργασία στο Δήμο Αλεξανδρούπολης η κ. Τσακαλδήμη δεν έχασε χρόνο και μετά την παρακολούθηση της ομιλίας του διεθνώς γνωστού ορειβάτη, επικοινώνησε μαζί του και του ζήτησε να ανεβεί σε ένα βουνό μαζί του.

Μετά την προτροπή του ότι πρέπει πρώτα να μάθει ορειβασία, η κ. Τσακαλδήμη έσπευσε να εκπαιδευτεί σε σχολή στην Κομοτηνή και στη συνέχεια ζήτησε από τον Satyabrata Dam να συνεχίσει μαζί του την εκπαίδευση.

Κάποια στιγμή όπως είπε στο thestival.gr σε μια συνομιλία τους τον ρώτησε αν θα μπορούσε να ανεβεί στο Έβερεστ κι εκείνος της απάντησε ότι αν το ήθελε πραγματικά θα μπορούσε να το κάνει.

Μάλιστα ο έμπειρος ορειβάτης της είπε ότι θα της έκανε μια ερώτηση κι από την απάντηση της θα εξαρτιόταν αν θα την οδηγούσε στο βουνό θρύλο και πόθο όλων των ορειβατών. «Με ρώτησε αν είμαι έτοιμη να πεθάνω για το όνειρο μου. Και του απάντησα ναι» είπε. Χρειάστηκαν 16 μήνες σκληρής και επίπονης προετοιμασίας για την Κική Τσακαλδήμη για να ανεβεί το Έβερεστ. «Το 2017 ήμουν η πρώτη Ελληνίδα που ανέβηκα, όμως 250 μέτρα πριν την κορυφή λόγω των ακραίων συνθηκών δεν προχωρήσαμε και επιστρέψαμε στη βάση» ανέφερε.

Από εκεί και μετά οι αναβάσεις σε ψηλές κορυφές όλου του κόσμου είναι για την 47χρονη ορειβάτισσα μια κανονικότητα. Έχει ανεβεί στο Κιλιμάντζαρο, στο Έβερεστ, σε πανύψηλα βουνά του Εκουαδόρ κ.ά. και τώρα μετά την κατάκτηση του όρους Ακονκάγκουα σχεδιάζει να ανεβεί σε άλλα βουνά της Αυστραλίας και της βόρειας Αμερικής.

Η 47χρονη όταν δεν ανεβαίνει στις ψηλότερες κορυφές του κόσμου, εργάζεται στο γραφείο του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης ενώ και ο σύζυγος της ασχολείται με τα βουνά συνοδεύοντας ομάδες ποδηλατών βουνού.